Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Пензы из-за поломки самолета. Скрин

06 октября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Рейс перенесли на 10 часов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Пензы из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Рейс WZ-456 до Москвы заменили на борт «Аэрофлота», который теперь должен вылететь в 16:00 по московскому времени (МСК) вместо 06:00, рассказал читатель URA.RU, который должен был лететь этим рейсом. «Застряли в пензенском аэропорту. Приехали к 05:30 (время вылета 06:00), посадка прошла, но через 10 минут нас высадили из-за поломки самолета. Сейчас говорят, что к 12:00 прилетит самолет „Аэрофлота“ с механиком и инструментами. Вылетим якобы не раньше 13:00 по МСК. Мы потеряли день отпуска и у нас сорвались важные встречи», — передает собеседник агентства. По его словам, сначала прозвучало объявление о задержке рейса до 11:05, хотя заявляли, что раньше 13:00 самолет не полетит. Позже пришло уведомление о переносе на 16:00 по МСК. Он добавил: некоторые пассажиры уезжают из аэропорта, еще есть те, кто покупает другие билеты в Москву, чтобы успеть на следующие рейсы, кто-то вообще начал ругаться с сотрудниками аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Екатеринбурга застряли в аэропорту Пензы из-за поломки самолета авиакомпании Red Wings. Рейс WZ-456 до Москвы заменили на борт «Аэрофлота», который теперь должен вылететь в 16:00 по московскому времени (МСК) вместо 06:00, рассказал читатель URA.RU, который должен был лететь этим рейсом. «Застряли в пензенском аэропорту. Приехали к 05:30 (время вылета 06:00), посадка прошла, но через 10 минут нас высадили из-за поломки самолета. Сейчас говорят, что к 12:00 прилетит самолет „Аэрофлота“ с механиком и инструментами. Вылетим якобы не раньше 13:00 по МСК. Мы потеряли день отпуска и у нас сорвались важные встречи», — передает собеседник агентства. По его словам, сначала прозвучало объявление о задержке рейса до 11:05, хотя заявляли, что раньше 13:00 самолет не полетит. Позже пришло уведомление о переносе на 16:00 по МСК. Он добавил: некоторые пассажиры уезжают из аэропорта, еще есть те, кто покупает другие билеты в Москву, чтобы успеть на следующие рейсы, кто-то вообще начал ругаться с сотрудниками аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.