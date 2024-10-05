У челябинца изъяли 10 тысяч пачек сигарет без акцизов. Фото

06 октября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

50-летний житель Верхнего Уфалея обвиняется в незаконном обороте табачной продукции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Полицейские Верхнего Уфалея (Челябинская область) изъяли у недобросовестного бизнесмена свыше десяти тысяч пачек с сигаретами без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Противоправную деятельность 50-летнего уфайлейца пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли у предпринимателя свыше десяти тысяч пачек с сигаретами, которые мужчина хранил в своем доме. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Стоимость изъятого составила более двух миллионов рублей. Мужчина в мессенджерах находил потребителей и сбывал им сигареты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Предприниматель складировал незаконный товар у себя дома Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону Стоимость изъятого табака составила два миллиона рублей Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские Верхнего Уфалея (Челябинская область) изъяли у недобросовестного бизнесмена свыше десяти тысяч пачек с сигаретами без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Противоправную деятельность 50-летнего уфайлейца пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли у предпринимателя свыше десяти тысяч пачек с сигаретами, которые мужчина хранил в своем доме. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Стоимость изъятого составила более двух миллионов рублей. Мужчина в мессенджерах находил потребителей и сбывал им сигареты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.