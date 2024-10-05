05 октября 2024

У челябинца изъяли 10 тысяч пачек сигарет без акцизов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., контрофакт, коробки с сигаретами, конфискат
50-летний житель Верхнего Уфалея обвиняется в незаконном обороте табачной продукции Фото:

Полицейские Верхнего Уфалея (Челябинская область) изъяли у недобросовестного бизнесмена свыше десяти тысяч пачек с сигаретами без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Противоправную деятельность 50-летнего уфайлейца пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли у предпринимателя свыше десяти тысяч пачек с сигаретами, которые мужчина хранил в своем доме. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка.

Стоимость изъятого составила более двух миллионов рублей. Мужчина в мессенджерах находил потребителей и сбывал им сигареты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Предприниматель складировал незаконный товар у себя дома
Предприниматель складировал незаконный товар у себя дома
Фото:
Стоимость изъятого табака составила два миллиона рублей
Стоимость изъятого табака составила два миллиона рублей
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Полицейские Верхнего Уфалея (Челябинская область) изъяли у недобросовестного бизнесмена свыше десяти тысяч пачек с сигаретами без акцизных марок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Противоправную деятельность 50-летнего уфайлейца пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Полицейские изъяли у предпринимателя свыше десяти тысяч пачек с сигаретами, которые мужчина хранил в своем доме. На табачных изделиях отсутствовали акцизные марки», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка. Стоимость изъятого составила более двух миллионов рублей. Мужчина в мессенджерах находил потребителей и сбывал им сигареты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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