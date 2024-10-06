Армия и оружие Что могло случиться с дроном «Охотник», который ВС РФ впервые потеряли на СВО Генерал Липовой: БПЛА С-70 «Охотник» могла заглушить натовская система РЭБ 06 октября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + БПЛА С-70 «Охотник» впервые был потерян в зоне СВО Фото: Минобороны РФ/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ могли использовать новый натовский комплекс РЭБ для подавления управления БПЛА «Охотник», что привело к его уничтожению. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Так что, вполне возможно, что противоборствующая сторона [ВСУ] применила какой-то новый комплекс РЭБ, который позволил заглушить канал управления „Охотником“, из-за чего пришлось его ликвидировать», — заявил Липовой в интервью NEWS.RU. По его словам, в настоящее время идет радиоэлектронное противостояние, в результате которого натовская система РЭБ могла облучить российский беспилотник. Новость по теме ВС РФ впервые лишились тяжелого дрона «Охотник»: что известно о «грозе НАТО» Он также подчеркнул, что на поле боя такие действия являются стандартными и позволяют протестировать систему связи. Российские инженеры, по его словам, будут искать способы обхода подавления сигналов для продолжения использования «Охотников». Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ могли использовать новый натовский комплекс РЭБ для подавления управления БПЛА «Охотник», что привело к его уничтожению. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Так что, вполне возможно, что противоборствующая сторона [ВСУ] применила какой-то новый комплекс РЭБ, который позволил заглушить канал управления „Охотником“, из-за чего пришлось его ликвидировать», — заявил Липовой в интервью NEWS.RU. По его словам, в настоящее время идет радиоэлектронное противостояние, в результате которого натовская система РЭБ могла облучить российский беспилотник. Он также подчеркнул, что на поле боя такие действия являются стандартными и позволяют протестировать систему связи. Российские инженеры, по его словам, будут искать способы обхода подавления сигналов для продолжения использования «Охотников». Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям