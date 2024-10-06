Что могло случиться с дроном «Охотник», который ВС РФ впервые потеряли на СВО

Генерал Липовой: БПЛА С-70 «Охотник» могла заглушить натовская система РЭБ
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БПЛА С-70 «Охотник» впервые был потерян в зоне СВО Фото:
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ВСУ могли использовать новый натовский комплекс РЭБ для подавления управления БПЛА «Охотник», что привело к его уничтожению. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Так что, вполне возможно, что противоборствующая сторона [ВСУ] применила какой-то новый комплекс РЭБ, который позволил заглушить канал управления „Охотником“, из-за чего пришлось его ликвидировать», — заявил Липовой в интервью NEWS.RU. По его словам, в настоящее время идет радиоэлектронное противостояние, в результате которого натовская система РЭБ могла облучить российский беспилотник.

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Он также подчеркнул, что на поле боя такие действия являются стандартными и позволяют протестировать систему связи. Российские инженеры, по его словам, будут искать способы обхода подавления сигналов для продолжения использования «Охотников».

Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим.

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ВСУ могли использовать новый натовский комплекс РЭБ для подавления управления БПЛА «Охотник», что привело к его уничтожению. Об этом заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. «Так что, вполне возможно, что противоборствующая сторона [ВСУ] применила какой-то новый комплекс РЭБ, который позволил заглушить канал управления „Охотником“, из-за чего пришлось его ликвидировать», — заявил Липовой в интервью NEWS.RU. По его словам, в настоящее время идет радиоэлектронное противостояние, в результате которого натовская система РЭБ могла облучить российский беспилотник. Он также подчеркнул, что на поле боя такие действия являются стандартными и позволяют протестировать систему связи. Российские инженеры, по его словам, будут искать способы обхода подавления сигналов для продолжения использования «Охотников». Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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