ВС РФ впервые лишились тяжелого дрона «Охотник»: что известно о «грозе НАТО»

Военкор Коц: под Константиновкой потерян новейший ударный дрон С-70 «Охотник»

05 октября 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

ВС России впервые потеряли новейший беспилотник С-70 «Охотник» в зоне СВО Фото: Минобороны РФ/ТАСС Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. Что известно о данном виде беспилотников — в материале URA.RU. Что такое беспилотник «Охотник» С-70 «Охотник» способен использовать то же вооружение, что и самолет пятого поколения Су-57 Фото: news.ru / Global Look Press «Охотник» представляет собой тяжелый разведывательно-ударный беспилотный бомбардировщик, выполненный по схеме «летающее крыло». Эта конструкция значительно снижает радиолокационную заметность аппарата благодаря отсутствию традиционного фюзеляжа и киля, а также использованию композитных материалов вместо алюминиевых сплавов. Особенности конструкции и материалов делают «Охотник» одним из наименее заметных аппаратов в своем классе. Он разрабатывался для работы в тандеме с истребителем пятого поколения Су-57. Это позволяет использовать беспилотник для выполнения опасных задач, таких как прорыв систем ПВО противника, в то время как пилотируемые самолеты могут оставаться вне зоны действия вражеских средств ПВО. Су-57 может направлять дрон на цели и координировать его действия, что увеличивает эффективность и безопасность боевых операций. Преимущество использования «Охотника» заключается в том, что потеря беспилотника не ведет к гибели пилота, что делает его идеальным выбором для выполнения высокорискованных заданий. Благодаря возможности нести различное авиационное вооружение, сопоставимое с тем, что используется на боевых самолетах, он может эффективно атаковать различные цели, включая укрепленные объекты и живую силу противника. Технические характеристики беспилотника С-70 «Охотник» «Охотник» имеет длину 14 метров и размах крыльев 19 метров. Боевая нагрузка варьируется от 2,8 до восьми тонн, а взлетная масса достигает 25 тонн. Максимальная скорость составляет 1400 км/ч на малой высоте, а практический потолок — 18 000 метров. Дальность полета беспилотника — 6000 км. Он оснащен разнообразным вооружением, включая управляемые ракеты и бомбы, а также неуправляемые бомбы, которые размещаются во внутреннем отсеке для полезной нагрузки и на подвеске. В декабре 2021 года во время испытаний дрон успешно уничтожил наземную цель, используя 500-килограммовую авиабомбу. Среди специализированного вооружения «Охотника» — сверхзвуковая противорадиолокационная ракета Х-58 для уничтожения радаров, маловысотная ракета Х-35 для поражения морских целей, четыре модифицированные сверхзвуковые ракеты Х-74M2 и восемь корректируемых авиабомб КАБ-250. Этот беспилотник может не только самостоятельно атаковать цели, но и усиливать радиолокационное поле других самолетов, а также служить дистанционным целеуказателем, позволяя самолетам с ракетами большой дальности действовать без риска попадания в зону действия ПВО противника. Угроза для НАТО Перспективный российский беспилотник С-70 «Охотник» вызывает обеспокоенность среди аналитиков НАТО, как отмечает военный обозреватель Питер Сучиу в своей статье для The National Interest. Он подчеркивает, что его характеристики и возможности рассматриваются как серьезная угроза для стран альянса. Беспилотный летательный аппарат «Охотник» во время первого совместного полета с истребителем Су-57 Фото: Минобороны РФ/ТАСС Основной фактор, делающий С-70 потенциально опасным противником, заключается в его способности значительно расширять возможности российских пилотируемых истребителей, таких как Су-57. Благодаря своей роли ведомой машины, «Охотник» может действовать в тандеме с маневренными истребителями, увеличивая их эффективность и безопасность выполнения задач. Ключевым аспектом, по мнению Сучиу, является использование в конструкции беспилотника схемы «летающее крыло», а также применение композитных материалов и малозаметных покрытий. Эти технологии снижают радиолокационную и тепловую заметность аппарата, что делает его «настоящим невидимым хищником» в воздухе. Потеря «Охотника» Впервые ВС РФ потеряли один из своих новейших беспилотников С-70 «Охотник» в зоне специальной военной операции. Информацию об этом инциденте опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Согласно его данным, инцидент произошел под Константиновкой, где дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. Также рассматривается версия о возможном сбое в канале связи, что привело к потере контроля над устройством. Помимо этого, Коц выразил мнение, что, несмотря на потерю беспилотника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию. Это связано с тем, что на подобных машинах обычно предусмотрены механизмы самоликвидации, предотвращающие утечку конфиденциальных данных. Однако корреспондент предположил, что несмотря на это, Киев может использовать происшествие для создания медийной сенсации. На данный момент Министерство обороны России не выпустило официального заявления по поводу этого инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России столкнулись с первой значительной потерей новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» в районе Константиновки. По предварительной информации от военкора Александра Коца, дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. Что известно о данном виде беспилотников — в материале URA.RU. «Охотник» представляет собой тяжелый разведывательно-ударный беспилотный бомбардировщик, выполненный по схеме «летающее крыло». Эта конструкция значительно снижает радиолокационную заметность аппарата благодаря отсутствию традиционного фюзеляжа и киля, а также использованию композитных материалов вместо алюминиевых сплавов. Особенности конструкции и материалов делают «Охотник» одним из наименее заметных аппаратов в своем классе. Он разрабатывался для работы в тандеме с истребителем пятого поколения Су-57. Это позволяет использовать беспилотник для выполнения опасных задач, таких как прорыв систем ПВО противника, в то время как пилотируемые самолеты могут оставаться вне зоны действия вражеских средств ПВО. Су-57 может направлять дрон на цели и координировать его действия, что увеличивает эффективность и безопасность боевых операций. Преимущество использования «Охотника» заключается в том, что потеря беспилотника не ведет к гибели пилота, что делает его идеальным выбором для выполнения высокорискованных заданий. Благодаря возможности нести различное авиационное вооружение, сопоставимое с тем, что используется на боевых самолетах, он может эффективно атаковать различные цели, включая укрепленные объекты и живую силу противника. «Охотник» имеет длину 14 метров и размах крыльев 19 метров. Боевая нагрузка варьируется от 2,8 до восьми тонн, а взлетная масса достигает 25 тонн. Максимальная скорость составляет 1400 км/ч на малой высоте, а практический потолок — 18 000 метров. Дальность полета беспилотника — 6000 км. Он оснащен разнообразным вооружением, включая управляемые ракеты и бомбы, а также неуправляемые бомбы, которые размещаются во внутреннем отсеке для полезной нагрузки и на подвеске. В декабре 2021 года во время испытаний дрон успешно уничтожил наземную цель, используя 500-килограммовую авиабомбу. Среди специализированного вооружения «Охотника» — сверхзвуковая противорадиолокационная ракета Х-58 для уничтожения радаров, маловысотная ракета Х-35 для поражения морских целей, четыре модифицированные сверхзвуковые ракеты Х-74M2 и восемь корректируемых авиабомб КАБ-250. Этот беспилотник может не только самостоятельно атаковать цели, но и усиливать радиолокационное поле других самолетов, а также служить дистанционным целеуказателем, позволяя самолетам с ракетами большой дальности действовать без риска попадания в зону действия ПВО противника. Перспективный российский беспилотник С-70 «Охотник» вызывает обеспокоенность среди аналитиков НАТО, как отмечает военный обозреватель Питер Сучиу в своей статье для The National Interest. Он подчеркивает, что его характеристики и возможности рассматриваются как серьезная угроза для стран альянса. Основной фактор, делающий С-70 потенциально опасным противником, заключается в его способности значительно расширять возможности российских пилотируемых истребителей, таких как Су-57. Благодаря своей роли ведомой машины, «Охотник» может действовать в тандеме с маневренными истребителями, увеличивая их эффективность и безопасность выполнения задач. Ключевым аспектом, по мнению Сучиу, является использование в конструкции беспилотника схемы «летающее крыло», а также применение композитных материалов и малозаметных покрытий. Эти технологии снижают радиолокационную и тепловую заметность аппарата, что делает его «настоящим невидимым хищником» в воздухе. Впервые ВС РФ потеряли один из своих новейших беспилотников С-70 «Охотник» в зоне специальной военной операции. Информацию об этом инциденте опубликовал военный корреспондент Александр Коц. Согласно его данным, инцидент произошел под Константиновкой, где дрон был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной истребителем-ведущим. Также рассматривается версия о возможном сбое в канале связи, что привело к потере контроля над устройством. Помимо этого, Коц выразил мнение, что, несмотря на потерю беспилотника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию. Это связано с тем, что на подобных машинах обычно предусмотрены механизмы самоликвидации, предотвращающие утечку конфиденциальных данных. Однако корреспондент предположил, что несмотря на это, Киев может использовать происшествие для создания медийной сенсации. На данный момент Министерство обороны России не выпустило официального заявления по поводу этого инцидента.