Трамп и Маск пообещали американцам колонизировать Марс

06 октября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что американцы раньше китайцев колонизируют Марс Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Американский предприниматель Илон Маск дал обещание кандидату в президенты США Дональду Трампу колонизировать Марс до конца его срока, в случае его победы на выборах 5 ноября. Об этом сообщил Трамп, добавив, что американцам удастся это сделать быстрее, чем кто-либо. «Мы сделаем это [доставим американцев на Марс] раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо», — заявил Дональд Трамп на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания), где на него ранее было совершено покушение. Его слова приводит РБК. На митинге также присутствовал сам предприниматель. Когда Маск вышел на сцену, Трамп заявил, что благодаря ему США может отправлять американских астронавтов в космос. В 2002 году Маск основал компанию SpaceX с целью отправить людей на Марс для обеспечения выживания человечества при катастрофах, например, столкновении с астероидом. Компания запустила ракеты Falcon 1 в 2006 году и Falcon 9 в 2010 году, первую многоразовую ракету. Ранее в своих соцсетях он сообщал, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск дал обещание кандидату в президенты США Дональду Трампу колонизировать Марс до конца его срока, в случае его победы на выборах 5 ноября. Об этом сообщил Трамп, добавив, что американцам удастся это сделать быстрее, чем кто-либо. «Мы сделаем это [доставим американцев на Марс] раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо», — заявил Дональд Трамп на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания), где на него ранее было совершено покушение. Его слова приводит РБК. На митинге также присутствовал сам предприниматель. Когда Маск вышел на сцену, Трамп заявил, что благодаря ему США может отправлять американских астронавтов в космос. В 2002 году Маск основал компанию SpaceX с целью отправить людей на Марс для обеспечения выживания человечества при катастрофах, например, столкновении с астероидом. Компания запустила ракеты Falcon 1 в 2006 году и Falcon 9 в 2010 году, первую многоразовую ракету. Ранее в своих соцсетях он сообщал, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия», передает «Национальная служба новостей».