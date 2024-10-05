05 октября 2024

В Челябинске таксист отказывается возить курящих пассажиров, называя их вонючими. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
Челябинский водитель отказывается возить прокуренных пассажиров в «Яндекс. Такси» Фото:

По Челябинску ездит таксист, который отказывается возить прокуренных пассажиров, называя их вонючими. Соответствующее объявление водитель «Яндекса» разместил на стекле на местах для клиентов. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Прокуренных с собой не брать! И тех, кто лексикою болен! С машиной рядом не вонять! Ну, а в салоне уж тем более!», — говорится в объявлении таксиста.

По словам читателя URA.RU, скорее всего, таксист сам сочинил эти стихи. Он отметил, что сам не курит, но объявление выглядит «немного оскорбительным».

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.

Таксист занял принципиальную позицию
Таксист занял принципиальную позицию
Фото:

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По Челябинску ездит таксист, который отказывается возить прокуренных пассажиров, называя их вонючими. Соответствующее объявление водитель «Яндекса» разместил на стекле на местах для клиентов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Прокуренных с собой не брать! И тех, кто лексикою болен! С машиной рядом не вонять! Ну, а в салоне уж тем более!», — говорится в объявлении таксиста. По словам читателя URA.RU, скорее всего, таксист сам сочинил эти стихи. Он отметил, что сам не курит, но объявление выглядит «немного оскорбительным». URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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