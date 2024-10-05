По Челябинску ездит таксист, который отказывается возить прокуренных пассажиров, называя их вонючими. Соответствующее объявление водитель «Яндекса» разместил на стекле на местах для клиентов. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Прокуренных с собой не брать! И тех, кто лексикою болен! С машиной рядом не вонять! Ну, а в салоне уж тем более!», — говорится в объявлении таксиста.
По словам читателя URA.RU, скорее всего, таксист сам сочинил эти стихи. Он отметил, что сам не курит, но объявление выглядит «немного оскорбительным».
URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.
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