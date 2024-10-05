В Челябинске таксист отказывается возить курящих пассажиров, называя их вонючими. Фото

06 октября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Челябинский водитель отказывается возить прокуренных пассажиров в «Яндекс. Такси» Фото: Денис Моргунов © URA.RU По Челябинску ездит таксист, который отказывается возить прокуренных пассажиров, называя их вонючими. Соответствующее объявление водитель «Яндекса» разместил на стекле на местах для клиентов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Прокуренных с собой не брать! И тех, кто лексикою болен! С машиной рядом не вонять! Ну, а в салоне уж тем более!», — говорится в объявлении таксиста. По словам читателя URA.RU, скорее всего, таксист сам сочинил эти стихи. Он отметил, что сам не курит, но объявление выглядит «немного оскорбительным». URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Таксист занял принципиальную позицию Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По Челябинску ездит таксист, который отказывается возить прокуренных пассажиров, называя их вонючими. Соответствующее объявление водитель «Яндекса» разместил на стекле на местах для клиентов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Прокуренных с собой не брать! И тех, кто лексикою болен! С машиной рядом не вонять! Ну, а в салоне уж тем более!», — говорится в объявлении таксиста. По словам читателя URA.RU, скорее всего, таксист сам сочинил эти стихи. Он отметил, что сам не курит, но объявление выглядит «немного оскорбительным». URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается.