В Госдуме задумались над повышением лимита страховки по вкладам

Аксаков: в Госдуме думают о повышении лимита страховки по долгосрочным вкладам

06 октября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

В Госдуме думают о повышении лимита страховки до двух миллионов рублей по долгосрочным складам свыше трех лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом сообщил председатель думского комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Предлагается повысить до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет», — отметил Аксаков в разговоре РИА Новости. Он также упомянул, что предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей. Аксаков подчеркнул, что текущий лимит страхового возмещения в размере 1,4 миллиона рублей, установленный в 2014 году, покрывает 98% всех счетов по количеству, но только 57% от общего объема вкладов. Изменения направлены на защиту сбережений граждан и укрепление банковских балансов, объяснил депутат. В марте 2024 года Центробанк рассматривал возможность вдвое увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам и сберегательным сертификатам, пишет «Национальная служба новостей». По данным источников, также изучался вопрос о снижении ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным депозитам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом сообщил председатель думского комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Предлагается повысить до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет», — отметил Аксаков в разговоре РИА Новости. Он также упомянул, что предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей. Аксаков подчеркнул, что текущий лимит страхового возмещения в размере 1,4 миллиона рублей, установленный в 2014 году, покрывает 98% всех счетов по количеству, но только 57% от общего объема вкладов. Изменения направлены на защиту сбережений граждан и укрепление банковских балансов, объяснил депутат. В марте 2024 года Центробанк рассматривал возможность вдвое увеличить страховое покрытие по долгосрочным вкладам и сберегательным сертификатам, пишет «Национальная служба новостей». По данным источников, также изучался вопрос о снижении ставки отчислений банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным депозитам.