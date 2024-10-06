В США возмутились, что у крыс больше репродуктивных прав, чем у женщин

The Guardian: в США у крыс больше репродуктивных прав, чем у женщин

06 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В Нью-Йорке используют специальные контрацептивы для крыс, которые останавливают размножение грызунов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В США возникло возмущение в связи с тем, что крысам обеспечивают больше репродуктивных прав, чем женщинам. В Нью-Йорке инвестируют в контрацептивы для грызунов, в то время как доступ к репродуктивным услугам для женщин ограничивается по всей стране, сообщают в СМИ. «Социальные сети были заполнены ироничными замечаниями в духе „легче получить репродуктивные права, будучи грызуном в Нью-Йорке, чем женщине получить репродуктивные права в большинстве регионов страны“», — пишет The Guardian. Так, найти контрацептивы проще крысам в Нью-Йорке, чем американским женщинам. По данным издания, ситуация усугубляется тем, что некоторые политики от партии республиканцев рассматривают возможность ограничения контрацепции. Например, в 2022 году лидер республиканцев из Айдахо заявил о готовности рассмотреть запрет определенных форм контроля рождаемости. Также губернатор Миссисипи не исключил будущих запретов на контрацепцию. Право на контрацепцию уже подвергается атакам: в 2022 году апелляционный суд постановил, что центры планирования семьи в Техасе должны получать согласие родителей для назначения контрацепции подросткам, что противоречит федеральной программе Title X, заявляет автор материала. Кроме того, республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, призванный закрепить право на контрацепцию. Весной 2024 года The Independent сообщал, что власти Нью-Йорка предложили новый метод борьбы с крысами — использование контрацептивов для грызунов. Это решение стало реакцией на инцидент с филином Флако, который погиб от крысиного яда после побега из зоопарка. Новая программа предусматривала использование контрацептива ContraPest, который воздействует на репродуктивную систему крыс, останавливая их размножение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США возникло возмущение в связи с тем, что крысам обеспечивают больше репродуктивных прав, чем женщинам. В Нью-Йорке инвестируют в контрацептивы для грызунов, в то время как доступ к репродуктивным услугам для женщин ограничивается по всей стране, сообщают в СМИ. «Социальные сети были заполнены ироничными замечаниями в духе „легче получить репродуктивные права, будучи грызуном в Нью-Йорке, чем женщине получить репродуктивные права в большинстве регионов страны“», — пишет The Guardian. Так, найти контрацептивы проще крысам в Нью-Йорке, чем американским женщинам. По данным издания, ситуация усугубляется тем, что некоторые политики от партии республиканцев рассматривают возможность ограничения контрацепции. Например, в 2022 году лидер республиканцев из Айдахо заявил о готовности рассмотреть запрет определенных форм контроля рождаемости. Также губернатор Миссисипи не исключил будущих запретов на контрацепцию. Право на контрацепцию уже подвергается атакам: в 2022 году апелляционный суд постановил, что центры планирования семьи в Техасе должны получать согласие родителей для назначения контрацепции подросткам, что противоречит федеральной программе Title X, заявляет автор материала. Кроме того, республиканцы в Сенате заблокировали законопроект, призванный закрепить право на контрацепцию. Весной 2024 года The Independent сообщал, что власти Нью-Йорка предложили новый метод борьбы с крысами — использование контрацептивов для грызунов. Это решение стало реакцией на инцидент с филином Флако, который погиб от крысиного яда после побега из зоопарка. Новая программа предусматривала использование контрацептива ContraPest, который воздействует на репродуктивную систему крыс, останавливая их размножение.