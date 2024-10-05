Под Челябинском задержали находящихся в розыске иностранных наемников

Под Челябинском в Сосновском районе полиция задержала двух мигрантов, находящихся в федеральном розыске за наемничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В ходе операции „Нелегал“ полицейские задержали в Сосновском районе двоих иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Злоумышленники 1998 и 2003 годов рождений подозреваются в участии в наемнической деятельности», — говорится в заявлении областного главка.
Также сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области при оказании госуслуг выявлены четыре факта незаконного въезда в Россию граждан ближнего зарубежья. Мигранты умышленно изменили свои установочные данные в своем государстве, несмотря на принятые ранее в отношении их запреты о въезде в нашу страну.
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