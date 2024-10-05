05 октября 2024

Под Челябинском задержали находящихся в розыске иностранных наемников

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
В Челябинске были задержаны наемники в ходе операции «Нелегал» Фото:

Под Челябинском в Сосновском районе полиция задержала двух мигрантов, находящихся в федеральном розыске за наемничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ходе операции „Нелегал“ полицейские задержали в Сосновском районе двоих иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Злоумышленники 1998 и 2003 годов рождений подозреваются в участии в наемнической деятельности», — говорится в заявлении областного главка.

Также сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области при оказании госуслуг выявлены четыре факта незаконного въезда в Россию граждан ближнего зарубежья. Мигранты умышленно изменили свои установочные данные в своем государстве, несмотря на принятые ранее в отношении их запреты о въезде в нашу страну.

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Под Челябинском в Сосновском районе полиция задержала двух мигрантов, находящихся в федеральном розыске за наемничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ходе операции „Нелегал“ полицейские задержали в Сосновском районе двоих иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Злоумышленники 1998 и 2003 годов рождений подозреваются в участии в наемнической деятельности», — говорится в заявлении областного главка. Также сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области при оказании госуслуг выявлены четыре факта незаконного въезда в Россию граждан ближнего зарубежья. Мигранты умышленно изменили свои установочные данные в своем государстве, несмотря на принятые ранее в отношении их запреты о въезде в нашу страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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