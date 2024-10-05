Под Челябинском задержали находящихся в розыске иностранных наемников

06 октября 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Челябинске были задержаны наемники в ходе операции «Нелегал» Фото: Илья Московец © URA.RU Под Челябинском в Сосновском районе полиция задержала двух мигрантов, находящихся в федеральном розыске за наемничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ходе операции „Нелегал“ полицейские задержали в Сосновском районе двоих иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Злоумышленники 1998 и 2003 годов рождений подозреваются в участии в наемнической деятельности», — говорится в заявлении областного главка. Также сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области при оказании госуслуг выявлены четыре факта незаконного въезда в Россию граждан ближнего зарубежья. Мигранты умышленно изменили свои установочные данные в своем государстве, несмотря на принятые ранее в отношении их запреты о въезде в нашу страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Челябинском в Сосновском районе полиция задержала двух мигрантов, находящихся в федеральном розыске за наемничество. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ходе операции „Нелегал“ полицейские задержали в Сосновском районе двоих иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Злоумышленники 1998 и 2003 годов рождений подозреваются в участии в наемнической деятельности», — говорится в заявлении областного главка. Также сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по области при оказании госуслуг выявлены четыре факта незаконного въезда в Россию граждан ближнего зарубежья. Мигранты умышленно изменили свои установочные данные в своем государстве, несмотря на принятые ранее в отношении их запреты о въезде в нашу страну.