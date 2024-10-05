05 октября 2024
04 октября 2024

В Пермском крае многодетные семьи более 10 лет живут без водоснабжения

© Служба новостей «URA.RU»
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На участки не проведено центральное водоснабжение, поэтому семьи берут воду из скважин Фото:

В Кудымкаре Пермского края многодетные семьи более 10 лет живут без центрального водоснабжения. В 2023 году было вынесено судебное решение, обязывающее обеспечить семьи водой, но им до сих пор приходится брать ее из скважин. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав граждан, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Кудымкара рассказала, что более 10 лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт без центрального водоснабжения. «Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи инженерной инфраструктурой, оно до сих пор не исполнено. Гражданам приходится брать воду из скважин и самостоятельно доставлять канистры в дома», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета.

Уточняется, что в СУ СК по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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В Кудымкаре Пермского края многодетные семьи более 10 лет живут без центрального водоснабжения. В 2023 году было вынесено судебное решение, обязывающее обеспечить семьи водой, но им до сих пор приходится брать ее из скважин. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. Жительница Кудымкара рассказала, что более 10 лет назад льготной категории граждан предоставлены земельные участки в микрорайоне Аэропорт без центрального водоснабжения. «Несмотря на наличие судебного решения, вынесенного в прошлом году, обязавшего обеспечить семьи инженерной инфраструктурой, оно до сих пор не исполнено. Гражданам приходится брать воду из скважин и самостоятельно доставлять канистры в дома», — сообщили в telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что в СУ СК по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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