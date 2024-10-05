В Екатеринбурге на спортивной площадке в микрорайоне Старая Сортировка неизвестный мужчина напал на детей с ножом и забрал их вещи. Причиной нападения стало то, что в его автомобиль попал мяч, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Инцидент произошел днем во дворе дома № 6 по улице Сортировочной в Екатеринбурге. Дети играли в мяч, и один из них случайно попал в автомобиль, что вызвало гнев владельца. Мужчина, как видно на видео, достал нож и направился к детям. В результате он забрал личные вещи подростков», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». По словам очевидцев, нападавший не произнес ни слова.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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