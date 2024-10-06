Беременная девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за задержания в Париже. Фото, видео

06 октября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В конце августа Юлия Вавилова узнала о своей беременности Фото: Телеграм-канал Vavia’s t.me/julivavilovaa/304 новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка. «Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой. На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли. В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором. Девушка Дурова узнала о беременности 25 августа telegram-канал Юлии Вавиловой Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка. «Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой. На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли. В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.