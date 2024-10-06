Беременная девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за задержания в Париже. Фото, видео

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В конце августа Юлия Вавилова узнала о своей беременности Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка.

«Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой.

На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли.

В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

Девушка Дурова узнала о беременности 25 августа
Девушка Дурова узнала о беременности 25 августа
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Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка. «Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой. На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли. В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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