Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка.
«Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой.
На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли.
В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.
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Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова была беременна во время его задержания в Париже. Однако в начале октября она потеряла ребенка. «Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль. К тому времени мы так привыкли к этой мысли. Это была 10-я неделя», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Сообщение о смерти ребенка подтвердил и сам Павел Дуров. По его словам, это произошло из-за стресса Вавиловой. На следующий день после этой новости девушке сделали операцию. Она поделилась, что процедура прошла очень быстро и почти не причинила ей физической боли. В конце августа блогерша Юлия Вавилова была задержана в Париже вместе с основателем Telegram Павлом Дуровым. Последние два года она жила в Дубае и вела социальные сети на иностранных языках. Сама девушка называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.