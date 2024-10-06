Ливанский аэропорт отменил все рейсы после решения Ирана

Правление гражданской авиации Ливана сообщило об экстренной отмене авиарейсов
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Международный аэропорт Бейрута (Ливан) отменил все рейсы с вечера 6 октября по утро 7 октября. Ранее такая же экстренная отмена всех авиарейсов произошла в Иране.
«Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника», — заявило правление гражданской авиации Ливана. Ранее в Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что все авиационные рейсы с 20:30 воскресенья до 5:30 понедельника были отменены. Причины отмен не называются.
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