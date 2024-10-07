Политолог Орлов назвал пять регионов, где будут самые сложные выборы в 2025 году

Орлов: самые сложные выборы в 2025 году затронут пять областей РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Орлов: в 2025 году будут потенциально сложные кампании в пяти регионах
Орлов: в 2025 году будут потенциально сложные кампании в пяти регионах Фото:

Из-за внутриэлитных конфликтов и электоральных проблем в 2025 году будут четыре сложные для власти и «Единой России» губернаторские кампании и три — в законодательные собрания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«АПЭК относит к потенциально сложным губернаторским кампаниям 2025 года — на фоне элитных и электоральных проблем — кампании в следующих регионах: республика Коми, Архангельская область, Иркутская область, Костромская область», — заявил политолог. Среди регионов, где в 2025 году пройдут выборы в заксобрания, самыми сложными будут республика Коми, Костромская и Новосибирская области. Риски, по словам эксперта, связаны с высоким протестным потенциалом. 

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Из-за внутриэлитных конфликтов и электоральных проблем в 2025 году будут четыре сложные для власти и «Единой России» губернаторские кампании и три — в законодательные собрания. Об этом URA.RU рассказал гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «АПЭК относит к потенциально сложным губернаторским кампаниям 2025 года — на фоне элитных и электоральных проблем — кампании в следующих регионах: республика Коми, Архангельская область, Иркутская область, Костромская область», — заявил политолог. Среди регионов, где в 2025 году пройдут выборы в заксобрания, самыми сложными будут республика Коми, Костромская и Новосибирская области. Риски, по словам эксперта, связаны с высоким протестным потенциалом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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