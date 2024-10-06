В зоне СВО ликвидирован оппозиционер Дадин: главное об СВО за 6 октября

В зоне СВО погиб известный российский оппозиционер Ильдар Дадин в ходе боев под Харьковом. Он проходил службу в ВСУ. Также стали известны детали успешной операции ВС РФ, включая уничтожение переправы и военного судна украинской армии с боеприпасами. Об этом и других ключевых событиях российской спецоперации за 6 октября 2024 года — в материале URA.RU.
Под Харьковом погиб оппозиционер Дадин
Известный российский оппозиционер Ильдар Дадин погиб в боях под Харьковом, сообщает канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на экс-ведущую «Эхо Москвы» Ксению Ларину (признана иноагентом в РФ). Дополнительных подтверждений нет. Подробности о Дадине — в материале URA.RU.
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол
Российские летчики уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области с помощью авиационной бомбы. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен в момент ротации личного состава украинской армии, передает Пятый канал.
ВС РФ уничтожили военное судно с боеприпасами ВСУ в порту Одесской области
Российские военнослужащие с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили в порту «Южный» Одесской области морское судно контейнеровоз с боеприпасами ВСУ. Удар был нанесен во время разгрузки, в результате чего произошла детонация доставленных из Европы боеприпасов.
В Шебекинском округе дрон ВСУ влетел в окно дома
В Белгородской области украинский беспилотник влетел в окно дома, ранив 13-летнего ребенка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавший получил незначительные царапины на шее, которые родители самостоятельно обработали. Также пострадал и сам дом: выбиты стекла, поврежден фасад. Семья отказалась от вызова скорой помощи.
Завершена зачистка Угледара
Заместитель командующего войсками группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил об успешном завершении операции по освобождению Угледара, подчеркнув, что успех был обусловлен внезапностью действий российских вооруженных сил. По его словам, город был сильно укреплен ВСУ в течение двух лет, и его штурм потребовал значительных усилий. Все участники операции будут представлены к государственным наградам, а мирным жителям, оставшимся в городе, оказывается необходимая помощь.
В Курском приграничье вертолеты Ка-52М нанесли удар ВСУ
Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удары по украинским войскам и их технике в Курской области, используя авиационные ракеты по разведанным целям. По информации Минобороны России, были уничтожены личный состав и бронетехника ВСУ.
Бойцы из группировки «Запад» на БМП-3 уничтожили блиндажи ВСУ
Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки «Запад» поддержали штурмовиков, уничтожив блиндажи, пулеметные гнезда и личный состав ВСУ. Были поражены пехота и автотранспорт, который доставлял подкрепления. После выполнения задачи экипажи вернулись в безопасное место.
Мотострелки уничтожили наемников ВСУ под Курском
В Курской области были уничтожены польские наемники и один французский наемник, сражавшиеся в рядах ВСУ. Операцию провели мотострелки 44-го армейского корпуса. Командир мотострелкового батальона с позывным «Горизонт» отметил, что иностранные наемники часто поддерживают украинских бойцов второй волной и вступают в бой, когда те отступают. В радиоперехвате были зафиксированы польская речь и шеврон с флагом Франции на одном из ликвидированных наемников.
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