05 октября 2024

В Свердловской области пропал 11-летний мальчик, работает полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, ветровка
Школьник пропал 6 октября (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) 6 октября пропал 11-летний Никита Новожилов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Новожилов Никита, 11 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Полевской», — следует из сообщения.

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, темные волосы и короткая стрижка. На момент пропажи был одет в шорты синего цвета, черную футболку и серые кроссовки. Также у ребенка есть шрам на правом глазу.

Розыском пропавшего занимается отдел МВД России г. Полевского. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)503-43-40. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.

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В Полевском (Свердловская область) 6 октября пропал 11-летний Никита Новожилов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Новожилов Никита, 11 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Полевской», — следует из сообщения. Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, темные волосы и короткая стрижка. На момент пропажи был одет в шорты синего цвета, черную футболку и серые кроссовки. Также у ребенка есть шрам на правом глазу. Розыском пропавшего занимается отдел МВД России г. Полевского. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)503-43-40. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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