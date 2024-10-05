В Полевском (Свердловская область) 6 октября пропал 11-летний Никита Новожилов. На его поиски вышли спасатели и силовики. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Новожилов Никита, 11 лет. Место пропажи: Свердловская область, город Полевской», — следует из сообщения.
Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, серые глаза, темные волосы и короткая стрижка. На момент пропажи был одет в шорты синего цвета, черную футболку и серые кроссовки. Также у ребенка есть шрам на правом глазу.
Розыском пропавшего занимается отдел МВД России г. Полевского. Сообщить информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону: +7(343)503-43-40. Номер руководителя поискового отряда: +7(900)044-02-20.
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