06 октября 2024

Нидерланды подтвердили поставку Украине первых истребителей F-16

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, ф-16
Экспортная лицензия на поставку истребителей выдана 1 июля Фото:
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Нидерланды отправила Украине первые истребители F-16. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Нидерландов.

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«Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов.

Ранее американский лидер Джо Байден дал указание расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. По его словам, в 2025 году подготовят еще 18 человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, появилась информация, что Дания передаст до конца года Украине новую партию F-16. Первый истребитель уже отправили в августе.

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Нидерланды отправила Украине первые истребители F-16. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Нидерландов. «Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов. Ранее американский лидер Джо Байден дал указание расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. По его словам, в 2025 году подготовят еще 18 человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, появилась информация, что Дания передаст до конца года Украине новую партию F-16. Первый истребитель уже отправили в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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