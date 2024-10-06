Нидерланды подтвердили поставку Украине первых истребителей F-16

06 октября 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Нидерланды отправила Украине первые истребители F-16. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Нидерландов. «Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого первые обещанные F-16 были переданы Украине», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что Нидерланды вносят значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов. Ранее американский лидер Джо Байден дал указание расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. По его словам, в 2025 году подготовят еще 18 человек, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, появилась информация, что Дания передаст до конца года Украине новую партию F-16. Первый истребитель уже отправили в августе.