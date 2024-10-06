Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины

06 октября 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, заявили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды выделяют 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Это решение стало частью усилий по поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта, заявили в Минобороны страны. «Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 млн евро на план действий по использованию дронов», — говорится на сайте Минобороны Нидерландов. Эти средства будут направлены на разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, обеспечивая разведку и поддержку на поле боя, заявили в ведомстве. Ранее в Минобороны Нидерландов заявили о поставках на Украину первых истребителей F-16. В ведомстве уточнили, что экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Первые поставки уже осуществлены, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды выделяют 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Это решение стало частью усилий по поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта, заявили в Минобороны страны. «Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 млн евро на план действий по использованию дронов», — говорится на сайте Минобороны Нидерландов. Эти средства будут направлены на разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, обеспечивая разведку и поддержку на поле боя, заявили в ведомстве. Ранее в Минобороны Нидерландов заявили о поставках на Украину первых истребителей F-16. В ведомстве уточнили, что экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Первые поставки уже осуществлены, пишет RT.