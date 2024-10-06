06 октября 2024

Нидерланды выделят 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, заявили в Минобороны Фото:
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Нидерланды выделяют 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Это решение стало частью усилий по поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта, заявили в Минобороны страны.

«Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 млн евро на план действий по использованию дронов», — говорится на сайте Минобороны Нидерландов. Эти средства будут направлены на разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, обеспечивая разведку и поддержку на поле боя, заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны Нидерландов заявили о поставках на Украину первых истребителей F-16. В ведомстве уточнили, что экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Первые поставки уже осуществлены, пишет RT.

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Нидерланды выделяют 400 млн евро на разработку беспилотников для Украины, заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс. Это решение стало частью усилий по поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта, заявили в Минобороны страны. «Нидерланды будут продолжать играть ведущую роль в поддержке Украины и выделят около 400 млн евро на план действий по использованию дронов», — говорится на сайте Минобороны Нидерландов. Эти средства будут направлены на разработку и внедрение беспилотных летательных аппаратов. Эти БПЛА могут играть ключевую роль в современных военных конфликтах, обеспечивая разведку и поддержку на поле боя, заявили в ведомстве. Ранее в Минобороны Нидерландов заявили о поставках на Украину первых истребителей F-16. В ведомстве уточнили, что экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. Первые поставки уже осуществлены, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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