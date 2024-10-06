06 октября 2024

NYT: судно из РФ сочли «мегабомбой» не пустили в порты ЕС

NYT: поврежденному судну с удобрениями из РФ ограничили вход в порты ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Кораблю из РФ затруднили вход в порты ЕС
Кораблю из РФ затруднили вход в порты ЕС Фото:

Грузовое судно Ruby, перевозящее российские удобрения на основе нитрата аммония, не может войти в европейский порт для ремонта из-за повреждений, полученных после схода на мель. Об этом сообщают судовладельцы. В Литве опасаются, что борт может оказаться «плавающей мегабомбой».

«Из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг судна Ruby, портовые терминалы Великобритании неохотно его принимают», — передает The New York Times со ссылкой на судовладельцев. Они подчеркивают, что судно соответствует международным нормам. Предупреждение бывшего посла Литвы о том, что судно может быть «плавающей мегабомбой», привело к усилению беспокойства.

Ruby вышел из порта Кандалакша в Мурманской области 22 августа и должен был доставить груз в Африку. Однако после аварии капитан был вынужден искать возможность для ремонта в странах Северной Европы. Норвегия предоставила возможность временного убежища для проведения ремонта, но дальнейшие попытки найти порт для длительного ремонта оказались безуспешными из-за опасений, связанных с грузом на борту.

Ранее Ruby больше недели простоял у берегов Великобритании. Его корпус треснул, а винт поврежден, передает телеканал «Царьград».

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Грузовое судно Ruby, перевозящее российские удобрения на основе нитрата аммония, не может войти в европейский порт для ремонта из-за повреждений, полученных после схода на мель. Об этом сообщают судовладельцы. В Литве опасаются, что борт может оказаться «плавающей мегабомбой». «Из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг судна Ruby, портовые терминалы Великобритании неохотно его принимают», — передает The New York Times со ссылкой на судовладельцев. Они подчеркивают, что судно соответствует международным нормам. Предупреждение бывшего посла Литвы о том, что судно может быть «плавающей мегабомбой», привело к усилению беспокойства. Ruby вышел из порта Кандалакша в Мурманской области 22 августа и должен был доставить груз в Африку. Однако после аварии капитан был вынужден искать возможность для ремонта в странах Северной Европы. Норвегия предоставила возможность временного убежища для проведения ремонта, но дальнейшие попытки найти порт для длительного ремонта оказались безуспешными из-за опасений, связанных с грузом на борту. Ранее Ruby больше недели простоял у берегов Великобритании. Его корпус треснул, а винт поврежден, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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