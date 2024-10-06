Дуров рассказал, как на допросе узнал о беременности Вавиловой

07 октября 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Павел Дуров признался, что новость о беременности застала его врасплох Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса в полицейском участке в Париже узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать его о причинах. „Испугалась? Уехала из Парижа?“ — спросил я. Он колебался. „Она беременна“, — наконец сказал он», — написал Дуров, добавив, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе. Ранее сообщалось, что Юлия Вавилова, спутница Дурова, была беременна во время задержания бизнесмена в Париже, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса в полицейском участке в Париже узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать его о причинах. „Испугалась? Уехала из Парижа?“ — спросил я. Он колебался. „Она беременна“, — наконец сказал он», — написал Дуров, добавив, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе. Ранее сообщалось, что Юлия Вавилова, спутница Дурова, была беременна во время задержания бизнесмена в Париже, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой.