06 октября 2024

Дуров рассказал, как на допросе узнал о беременности Вавиловой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров признался, что новость о беременности застала его врасплох Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса в полицейском участке в Париже узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать его о причинах. „Испугалась? Уехала из Парижа?“ — спросил я. Он колебался. „Она беременна“, — наконец сказал он», — написал Дуров, добавив, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе.

Ранее сообщалось, что Юлия Вавилова, спутница Дурова, была беременна во время задержания бизнесмена в Париже, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель Telegram Павел Дуров во время допроса в полицейском участке в Париже узнал о беременности своей девушки Юлии Вавиловой. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В перерыве между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать его о причинах. „Испугалась? Уехала из Парижа?“ — спросил я. Он колебался. „Она беременна“, — наконец сказал он», — написал Дуров, добавив, что новость застала его врасплох и вызвала смущенные улыбки у присутствующих на допросе. Ранее сообщалось, что Юлия Вавилова, спутница Дурова, была беременна во время задержания бизнесмена в Париже, но в начале октября потеряла ребенка. Девушка была на 10-й неделе беременности. Дуров также подтвердил слова Вавиловой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...