Посол Ливана в РФ: Израиль совершает все виды агрессии на Ближнем Востоке

07 октября 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута 4 октября Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль совершает все виды агрессии и преступлений на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. По его словам, речь идет об авиаударам по гражданским объектам, обстрелам деревень. «Правительство Израиля уже на протяжении месяца наносит авиаудары по гражданской инфраструктуре Ливана, несколько недель назад армия агрессора активизировала обстрелы южных деревень и южного пригорода Бейрута», — заявил Шауки Бу Нассар в интервью «Известиям». Он также отметил, что Израиль пытается продвинуться на территорию Ливана, однако безуспешно. По его словам, сейчас на территории Ливана нет солдат противника. Нассар заявил, что это связано с хорошей подготовкой бойцов «Хезболлы». На данный момент среди израильских солдат потерь гораздо больше, чем об этом объявляется публично. Израильские самолеты нанесли удар по южной окраине Бейрута 4 октября, целью которого, по предварительным данным, был Хашим Сафи ад-Дин, возможный преемник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе КСИР Исмаил Каани не выходил на связь после израильской атаки по Бейруту, сообщили источники среди высокопоставленных иранских чиновников, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль совершает все виды агрессии и преступлений на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар. По его словам, речь идет об авиаударам по гражданским объектам, обстрелам деревень. «Правительство Израиля уже на протяжении месяца наносит авиаудары по гражданской инфраструктуре Ливана, несколько недель назад армия агрессора активизировала обстрелы южных деревень и южного пригорода Бейрута», — заявил Шауки Бу Нассар в интервью «Известиям». Он также отметил, что Израиль пытается продвинуться на территорию Ливана, однако безуспешно. По его словам, сейчас на территории Ливана нет солдат противника. Нассар заявил, что это связано с хорошей подготовкой бойцов «Хезболлы». На данный момент среди израильских солдат потерь гораздо больше, чем об этом объявляется публично. Израильские самолеты нанесли удар по южной окраине Бейрута 4 октября, целью которого, по предварительным данным, был Хашим Сафи ад-Дин, возможный преемник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе КСИР Исмаил Каани не выходил на связь после израильской атаки по Бейруту, сообщили источники среди высокопоставленных иранских чиновников, передает телеканал 360.