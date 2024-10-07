ЦАХАЛ ударила по больнице в Газе, где находился командный пункт ХАМАС

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«Хезболла» 6 октября выпустило более 120 снарядов в направлении Израиля Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ ударил по больнице города Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где находились командные центры ХАМАС. Об этом сообщили в израильской армии.

«Под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС», — говорится в официальном сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. В ЦАХАЛ указали, что эти командные центры предположительно использовались бойцами ХАМАС для координации и проведения атак против израильских военных и территории Израиля.

«Хезболла» 6 октября выпустило более 120 снарядов в направлении Израиля со стороны Ливана, сообщается на основе данных, предоставленных израильскими военными. В этот же день высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хейя сделал заявление о нежелании движения уступать свои позиции на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Это может свидетельствовать о продолжении напряженности в регионе.

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ЦАХАЛ ударил по больнице города Дейр-эль-Балах в секторе Газа, где находились командные центры ХАМАС. Об этом сообщили в израильской армии. «Под руководством разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС», — говорится в официальном сообщении армии, опубликованном в telegram-канале. В ЦАХАЛ указали, что эти командные центры предположительно использовались бойцами ХАМАС для координации и проведения атак против израильских военных и территории Израиля. «Хезболла» 6 октября выпустило более 120 снарядов в направлении Израиля со стороны Ливана, сообщается на основе данных, предоставленных израильскими военными. В этот же день высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хейя сделал заявление о нежелании движения уступать свои позиции на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Это может свидетельствовать о продолжении напряженности в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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