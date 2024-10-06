06 октября 2024
05 октября 2024

В ЯНАО из-за пожара на рабочем месте погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий в ЯНАО погиб на производстве
Рабочий в ЯНАО погиб на производстве Фото:

В поселке Харп (ЯНАО) 2 сентября произошел пожар на промышленном предприятии, в результате которого рабочий получил ожоги, от которых позже скончался в больнице. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«По данным следствия, 2 сентября 2024 года генеральным директором коммерческой организации в поселке Харп проводились работы по сносу насосного топливохранилища. В ходе выполнения работ в насосном топливохранилище произошло возгорание, в результате которого пострадал работник общества. Мужчина скончался в больнице в результате обширного термического ожога», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Следователи установить все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям лица, ответственного за соблюдение требований безопасности на рабочем месте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске (ЯНАО) 24 сентября на строительной площадке погиб рабочий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Харп (ЯНАО) 2 сентября произошел пожар на промышленном предприятии, в результате которого рабочий получил ожоги, от которых позже скончался в больнице. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «По данным следствия, 2 сентября 2024 года генеральным директором коммерческой организации в поселке Харп проводились работы по сносу насосного топливохранилища. В ходе выполнения работ в насосном топливохранилище произошло возгорание, в результате которого пострадал работник общества. Мужчина скончался в больнице в результате обширного термического ожога», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Следователи установить все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям лица, ответственного за соблюдение требований безопасности на рабочем месте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске (ЯНАО) 24 сентября на строительной площадке погиб рабочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...