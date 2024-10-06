В ЯНАО из-за пожара на рабочем месте погиб человек

В поселке Харп (ЯНАО) 2 сентября произошел пожар на промышленном предприятии, в результате которого рабочий получил ожоги, от которых позже скончался в больнице. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«По данным следствия, 2 сентября 2024 года генеральным директором коммерческой организации в поселке Харп проводились работы по сносу насосного топливохранилища. В ходе выполнения работ в насосном топливохранилище произошло возгорание, в результате которого пострадал работник общества. Мужчина скончался в больнице в результате обширного термического ожога», — сообщили в telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.
Следователи установить все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям лица, ответственного за соблюдение требований безопасности на рабочем месте. Ранее URA.RU сообщило, что в Ноябрьске (ЯНАО) 24 сентября на строительной площадке погиб рабочий.
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