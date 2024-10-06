В Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео».
«В Снежинске и Троицке в пятницу пройдет мокрый снег, в субботу ожидается снегопад, может выпасть до шести-восьми сантиметров снега. В Озерске и Кыштыме сильный мокрый снег пройдет 11 и 12 октября», — сообщили метеорологи.
В Магнитогорске 10 октября пройдет сильный дождь, обильных снегопадов на 11 и 12 октября не предвидится. Вероятен мокрый снег высотой до двух сантиметров, который быстро растает. В Аше синоптики обещают аналогичную погоду.
Ранее метеорологи предупреждали, что Челябинск 11 и 12 октября накроет сильный снегопад с дождем. Согласно прогнозам, высота снежного покрова 12 октября превысит десять сантиметров.
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