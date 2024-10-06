Природа Погода Челябинскую область занесет снегом. Скрин 07 октября 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Мокрый снег начнется 11 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео». «В Снежинске и Троицке в пятницу пройдет мокрый снег, в субботу ожидается снегопад, может выпасть до шести-восьми сантиметров снега. В Озерске и Кыштыме сильный мокрый снег пройдет 11 и 12 октября», — сообщили метеорологи. В Магнитогорске 10 октября пройдет сильный дождь, обильных снегопадов на 11 и 12 октября не предвидится. Вероятен мокрый снег высотой до двух сантиметров, который быстро растает. В Аше синоптики обещают аналогичную погоду. Ранее метеорологи предупреждали, что Челябинск 11 и 12 октября накроет сильный снегопад с дождем. Согласно прогнозам, высота снежного покрова 12 октября превысит десять сантиметров. В ряде городов Челябинской области ожидаются сильные снегопады Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео». «В Снежинске и Троицке в пятницу пройдет мокрый снег, в субботу ожидается снегопад, может выпасть до шести-восьми сантиметров снега. В Озерске и Кыштыме сильный мокрый снег пройдет 11 и 12 октября», — сообщили метеорологи. В Магнитогорске 10 октября пройдет сильный дождь, обильных снегопадов на 11 и 12 октября не предвидится. Вероятен мокрый снег высотой до двух сантиметров, который быстро растает. В Аше синоптики обещают аналогичную погоду. Ранее метеорологи предупреждали, что Челябинск 11 и 12 октября накроет сильный снегопад с дождем. Согласно прогнозам, высота снежного покрова 12 октября превысит десять сантиметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям