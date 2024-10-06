06 октября 2024
05 октября 2024

Челябинскую область занесет снегом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег начнется 11 октября Фото:

В Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео».

«В Снежинске и Троицке в пятницу пройдет мокрый снег, в субботу ожидается снегопад, может выпасть до шести-восьми сантиметров снега. В Озерске и Кыштыме сильный мокрый снег пройдет 11 и 12 октября», — сообщили метеорологи.

В Магнитогорске 10 октября пройдет сильный дождь, обильных снегопадов на 11 и 12 октября не предвидится. Вероятен мокрый снег высотой до двух сантиметров, который быстро растает. В Аше синоптики обещают аналогичную погоду.

Ранее метеорологи предупреждали, что Челябинск 11 и 12 октября накроет сильный снегопад с дождем. Согласно прогнозам, высота снежного покрова 12 октября превысит десять сантиметров.

В ряде городов Челябинской области ожидаются сильные снегопады
В ряде городов Челябинской области ожидаются сильные снегопады

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В Челябинской области 11 октября начнется мокрый снег, а 12 октября регион накроют сильные снегопады. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео». «В Снежинске и Троицке в пятницу пройдет мокрый снег, в субботу ожидается снегопад, может выпасть до шести-восьми сантиметров снега. В Озерске и Кыштыме сильный мокрый снег пройдет 11 и 12 октября», — сообщили метеорологи. В Магнитогорске 10 октября пройдет сильный дождь, обильных снегопадов на 11 и 12 октября не предвидится. Вероятен мокрый снег высотой до двух сантиметров, который быстро растает. В Аше синоптики обещают аналогичную погоду. Ранее метеорологи предупреждали, что Челябинск 11 и 12 октября накроет сильный снегопад с дождем. Согласно прогнозам, высота снежного покрова 12 октября превысит десять сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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