Ямальские спасатели помогли двум северянам, застрявшим на заглохшей лодке

В Тазовском районе на протоке Ненягто (ЯНАО) спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, у которой заглох мотор. Северян эвакуировали в поселок Тазовский, сообщают спасатели.
«В субботу в районе 16 часов от дежурного системы „112“ в Ямалспас поступило сообщение о том, что в Тазовском районе примерно в 10 км от поселка Тазовский на протоке Ненягто, в лодке в которой находится два человека, заглох лодочный мотор. Необходима эвакуация», — сообщает окружной департамент гражданской защиты в Telegram.
На поиски выехали два сотрудника Ямалспаса. Северян нашли и доставили в поселок Тазовский. Медпомощь ямальцам не понадобилась.
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