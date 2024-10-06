06 октября 2024
05 октября 2024

Ямальские спасатели помогли двум северянам, застрявшим на заглохшей лодке

На Ямале спасатели эвакуировали двух пассажиров моторной лодки
© Служба новостей «URA.RU»
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Северян доставили в поселок Тазовский
Северян доставили в поселок Тазовский Фото:

В Тазовском районе на протоке Ненягто (ЯНАО) спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, у которой заглох мотор. Северян эвакуировали в поселок Тазовский, сообщают спасатели.

«В субботу в районе 16 часов от дежурного системы „112“ в Ямалспас поступило сообщение о том, что в Тазовском районе примерно в 10 км от поселка Тазовский на протоке Ненягто, в лодке в которой находится два человека, заглох лодочный мотор. Необходима эвакуация», — сообщает окружной департамент гражданской защиты в Telegram.

На поиски выехали два сотрудника Ямалспаса. Северян нашли и доставили в поселок Тазовский. Медпомощь ямальцам не понадобилась.

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В Тазовском районе на протоке Ненягто (ЯНАО) спасатели оказали помощь пассажирам моторной лодки, у которой заглох мотор. Северян эвакуировали в поселок Тазовский, сообщают спасатели. «В субботу в районе 16 часов от дежурного системы „112“ в Ямалспас поступило сообщение о том, что в Тазовском районе примерно в 10 км от поселка Тазовский на протоке Ненягто, в лодке в которой находится два человека, заглох лодочный мотор. Необходима эвакуация», — сообщает окружной департамент гражданской защиты в Telegram. На поиски выехали два сотрудника Ямалспаса. Северян нашли и доставили в поселок Тазовский. Медпомощь ямальцам не понадобилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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