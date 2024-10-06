В Нижнем Тагиле возле школы нашли труп. Фото

07 октября 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

На месте трагедии у школы №61 в Нижнем Тагиле работают силовики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле рядом с 61-й школой нашли повешанным мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Тело обнаружили во дворе дома, до образовательного учреждения буквально 60 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства. По его данным, погибшему около 40 лет. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Тело нашли рядом со школой Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле рядом с 61-й школой нашли повешанным мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Тело обнаружили во дворе дома, до образовательного учреждения буквально 60 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства. По его данным, погибшему около 40 лет. В свердловском СКР от комментариев воздержались.