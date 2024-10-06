06 октября 2024

В Нижнем Тагиле возле школы нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, оцепление, место преступления
На месте трагедии у школы №61 в Нижнем Тагиле работают силовики (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле рядом с 61-й школой нашли повешанным мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Тело обнаружили во дворе дома, до образовательного учреждения буквально 60 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.

По его данным, погибшему около 40 лет. В свердловском СКР от комментариев воздержались.

Тело нашли рядом со школой
Тело нашли рядом со школой
Фото:

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В Нижнем Тагиле рядом с 61-й школой нашли повешанным мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Тело обнаружили во дворе дома, до образовательного учреждения буквально 60 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства. По его данным, погибшему около 40 лет. В свердловском СКР от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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