На месте трагедии у школы №61 в Нижнем Тагиле работают силовики (архивное фото)
В Нижнем Тагиле рядом с 61-й школой нашли повешанным мужчину. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Тело обнаружили во дворе дома, до образовательного учреждения буквально 60 метров. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — сказал собеседник агентства.
По его данным, погибшему около 40 лет. В свердловском СКР от комментариев воздержались.
Тело нашли рядом со школой
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