06 октября 2024
05 октября 2024

Пермские власти хотят поднять налоги на дорогую землю и недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение налоговой ставки на землю и недвижимость запланировано в Перми на 2025 год Фото:

В Перми могут вырасти налоги на земельные участки и объекты недвижимости стоимостью более 300 млн рублей. Данное повышение мэрия краевой столицы планирует ввести с 2025 года.

«Для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей запланировано постепенное повышение ставки по налогу на имущество физических лиц. С действующей ставки 2% до 2,5%. В 2026 году ставка может увеличиться до 2,1%, в 2027-м — до 2,2%, в 2029-м — до 2,3%», — сообщил «Коммерсант-Пермь».

В мэрии Перми изданию подтвердили, что власти, что власти рассматривают вопрос об изменении ставок по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Но затруднились назвать объем дополнительных доходов бюджета, предполагаемый в результате пересмотра ставок. «Сейчас предоставление информации о числе собственников объектов недвижимости, подпадающих под данные изменения, преждевременно. Также преждевременна информация о сумме дополнительных доходов», — пояснили изданию в пресс-службе мэрии.

Ранее проект закона о повышении ставки по налогу на имущество организаций для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей был внесен на рассмотрение заксобрания Прикамья. В сентябре 2024 года этот законопроект был принят депутатами в первом чтении.

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В Перми могут вырасти налоги на земельные участки и объекты недвижимости стоимостью более 300 млн рублей. Данное повышение мэрия краевой столицы планирует ввести с 2025 года. «Для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей запланировано постепенное повышение ставки по налогу на имущество физических лиц. С действующей ставки 2% до 2,5%. В 2026 году ставка может увеличиться до 2,1%, в 2027-м — до 2,2%, в 2029-м — до 2,3%», — сообщил «Коммерсант-Пермь». В мэрии Перми изданию подтвердили, что власти, что власти рассматривают вопрос об изменении ставок по земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Но затруднились назвать объем дополнительных доходов бюджета, предполагаемый в результате пересмотра ставок. «Сейчас предоставление информации о числе собственников объектов недвижимости, подпадающих под данные изменения, преждевременно. Также преждевременна информация о сумме дополнительных доходов», — пояснили изданию в пресс-службе мэрии. Ранее проект закона о повышении ставки по налогу на имущество организаций для объектов недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей был внесен на рассмотрение заксобрания Прикамья. В сентябре 2024 года этот законопроект был принят депутатами в первом чтении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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