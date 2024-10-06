06 октября 2024

Тюменский рыбак поймал огромного налима. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарочный улов мужчина поймал в реке Пышма
Подарочный улов мужчина поймал в реке Пышма Фото:

Тюменский рыбак поймал в Пышме огромного налима. Об этом Илья Сковородин рассказал в социальных сетях.

«Пышма. Щука вялая. Весь день тычки непонятные. Собрался домой с большим болтом. А тут — на тебе, подарок. Такой же был в пятницу», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области».

К записи мужчина приложил фото с выловленным налимом. В комментариях другие рыбаки отметили, что поймать такой улов на спиннинг — большая удача.

Ранее URA.RU писало, что тоболяк поймал «царскую» рыбу с самой дорогой в мире икрой. Редкую золотистую стерлядь он добыл в Иртыше.

Такой налим обитал в Пышме
Такой налим обитал в Пышме
Фото:

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Тюменский рыбак поймал в Пышме огромного налима. Об этом Илья Сковородин рассказал в социальных сетях. «Пышма. Щука вялая. Весь день тычки непонятные. Собрался домой с большим болтом. А тут — на тебе, подарок. Такой же был в пятницу», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области». К записи мужчина приложил фото с выловленным налимом. В комментариях другие рыбаки отметили, что поймать такой улов на спиннинг — большая удача. Ранее URA.RU писало, что тоболяк поймал «царскую» рыбу с самой дорогой в мире икрой. Редкую золотистую стерлядь он добыл в Иртыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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