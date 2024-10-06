Подарочный улов мужчина поймал в реке Пышма
Тюменский рыбак поймал в Пышме огромного налима. Об этом Илья Сковородин рассказал в социальных сетях.
«Пышма. Щука вялая. Весь день тычки непонятные. Собрался домой с большим болтом. А тут — на тебе, подарок. Такой же был в пятницу», — написал тюменец в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области».
К записи мужчина приложил фото с выловленным налимом. В комментариях другие рыбаки отметили, что поймать такой улов на спиннинг — большая удача.
Ранее URA.RU писало, что тоболяк поймал «царскую» рыбу с самой дорогой в мире икрой. Редкую золотистую стерлядь он добыл в Иртыше.
Такой налим обитал в Пышме
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