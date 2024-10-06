Пермский охотник поймал зараженного зайца

Охотник из Пермского края Максим Васькин поймал зайца, который заражен паразитами. На вопрос о странных «шариках» в теле животного ему ответили в сообществе «Банда ОПК Охота в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Что за шарики у зайца», — задал вопрос пермяк и прикрепил фото разделанной тушки животного. На изображении видно, что на внутренних органах и мясе животного появились некие образования в виде «шариков».
«Это цистицерк тонкошейный», — ответил охотнику Николай Пастухов. Он сообщил, что эта разновидность паразитов не образуется на мясе, а только на внутренних органах. Их следует утилизировать. Само мясо не является опасным и его можно есть после достаточной термической обработки. При этом большинство охотников сошлись во мнении, что зараженного зайца следует утилизировать и лучше не рисковать.
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