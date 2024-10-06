В ЯНАО появятся новые новогодние украшения

Ямал готовится к празднованию Нового года. Правительство округа сообщило в своих соцсетях, что особое внимание в этом году уделят отдаленным населенным пунктам — там появятся новые уличные декорации.
«В этом году особое внимание уделят отдаленным населенным пунктам округа. Новые арт-объекты и иллюминация появятся в удаленных микрорайонах, поселках, деревнях и селах Надымского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
В селе Халясавэй (Пуровский район) на главной площади разместят скульптуры «Белого медведя на льдине», «Варежки» и «Семьи оленей». В поселке Ханымей поставят Деда Мороза и Снегурочку, а также сани, фонарь и элементы новогоднего убранства. В Харампуре, в парке «Лебединый», появится освещенная статуя медведя, также обновят светодиодную гирлянду.
В Надымском районе обновят украшения в поселках Пангоды, Правохеттинский, Заполярный и Приозерный. В поселке Мужи улицы украсят круглогодичными гирляндами и консолями. Частично обновят новогодние украшения и в других городах округа, а в городском саду Салехарда установят светящиеся фигуры нарт, чума и символа города — лисы.
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