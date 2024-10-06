06 октября 2024

Пермские приставы закрыли кафе, работавшее без холодильников

В Пермском крае приставы закрыли кафе «Шаурма Doner 59» из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы закрыли закусочную в Кудымкаре на два месяца
Приставы закрыли закусочную в Кудымкаре на два месяца Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) на два месяца закрыли кафе «Шаурма Doner 59». В заведении нашли многочисленные нарушения санитарных норм, сообщается на сайте краевого ГУФССП России.

«В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор зафиксировал, что в закусочной отсутствуют холодильное оборудование и маркировки на сырье, ползают насекомые. Сотрудники не имеют медицинских книжек, переодеваются и держат свои личные вещи и верхнюю одежду непосредственно вблизи производства. Для посетителей не оборудована туалетная комната», — сообщается на сайте ведомства.

Из-за выявленных нарушений суд постановил приостановить работу заведения на 60 дней. В соответствии с решением суда, было возбуждено исполнительное производство, и помещение закусочной опечатали. За неисполнение требований владелец кафе может получить штраф.

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В Кудымкаре (Пермский край) на два месяца закрыли кафе «Шаурма Doner 59». В заведении нашли многочисленные нарушения санитарных норм, сообщается на сайте краевого ГУФССП России. «В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор зафиксировал, что в закусочной отсутствуют холодильное оборудование и маркировки на сырье, ползают насекомые. Сотрудники не имеют медицинских книжек, переодеваются и держат свои личные вещи и верхнюю одежду непосредственно вблизи производства. Для посетителей не оборудована туалетная комната», — сообщается на сайте ведомства. Из-за выявленных нарушений суд постановил приостановить работу заведения на 60 дней. В соответствии с решением суда, было возбуждено исполнительное производство, и помещение закусочной опечатали. За неисполнение требований владелец кафе может получить штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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