Пермские приставы закрыли кафе, работавшее без холодильников

В Кудымкаре (Пермский край) на два месяца закрыли кафе «Шаурма Doner 59». В заведении нашли многочисленные нарушения санитарных норм, сообщается на сайте краевого ГУФССП России.
«В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор зафиксировал, что в закусочной отсутствуют холодильное оборудование и маркировки на сырье, ползают насекомые. Сотрудники не имеют медицинских книжек, переодеваются и держат свои личные вещи и верхнюю одежду непосредственно вблизи производства. Для посетителей не оборудована туалетная комната», — сообщается на сайте ведомства.
Из-за выявленных нарушений суд постановил приостановить работу заведения на 60 дней. В соответствии с решением суда, было возбуждено исполнительное производство, и помещение закусочной опечатали. За неисполнение требований владелец кафе может получить штраф.
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