В каких городах России пермяки чаще всего покупают квартиры

Жители Перми для покупки недвижимости кроме родного города выбирают Санкт-Петербург и Москву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости».
«Респонденты из Перми чаще всего планируют покупать квартиру в Санкт-Петербурге (в 7% случаев) и Москве (5%). Также в топ городов вошел Краснодар (1%), Нижний Новгород (1%) и Уфа (1%)», — сказано в исследовании.
Аналитики уточнили, что более лояльно к переезду в другой город-миллионник относятся пермяки в возрасте от 18 до 24 лет. Среди опрошенных этого возраста покупку квартиры в другом городе планируют 77%. Пермяки старшего возраста реже задумываются о приобретении недвижимости за пределами родного города. Только 51% горожан в возрасте от 55 лет планирует покупку жилья и переезд.
Среди причин покупки жилья в других городах пермяки называют повышение уровня жизни и наличие квартир с более просторной площадью. Также горожане часто инвестируют деньги в столичную недвижимость, чтобы получать с нее доход.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!