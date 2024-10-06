06 октября 2024

В каких городах России пермяки чаще всего покупают квартиры

Пермяки скупают квартиры в Санкт-Петербурге и Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки хотят жить в Санкт-Петербурге
Пермяки хотят жить в Санкт-Петербурге Фото:

Жители Перми для покупки недвижимости кроме родного города выбирают Санкт-Петербург и Москву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости».

«Респонденты из Перми чаще всего планируют покупать квартиру в Санкт-Петербурге (в 7% случаев) и Москве (5%). Также в топ городов вошел Краснодар (1%), Нижний Новгород (1%) и Уфа (1%)», — сказано в исследовании.

Аналитики уточнили, что более лояльно к переезду в другой город-миллионник относятся пермяки в возрасте от 18 до 24 лет. Среди опрошенных этого возраста покупку квартиры в другом городе планируют 77%. Пермяки старшего возраста реже задумываются о приобретении недвижимости за пределами родного города. Только 51% горожан в возрасте от 55 лет планирует покупку жилья и переезд.

Среди причин покупки жилья в других городах пермяки называют повышение уровня жизни и наличие квартир с более просторной площадью. Также горожане часто инвестируют деньги в столичную недвижимость, чтобы получать с нее доход.

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Жители Перми для покупки недвижимости кроме родного города выбирают Санкт-Петербург и Москву. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Недвижимости». «Респонденты из Перми чаще всего планируют покупать квартиру в Санкт-Петербурге (в 7% случаев) и Москве (5%). Также в топ городов вошел Краснодар (1%), Нижний Новгород (1%) и Уфа (1%)», — сказано в исследовании. Аналитики уточнили, что более лояльно к переезду в другой город-миллионник относятся пермяки в возрасте от 18 до 24 лет. Среди опрошенных этого возраста покупку квартиры в другом городе планируют 77%. Пермяки старшего возраста реже задумываются о приобретении недвижимости за пределами родного города. Только 51% горожан в возрасте от 55 лет планирует покупку жилья и переезд. Среди причин покупки жилья в других городах пермяки называют повышение уровня жизни и наличие квартир с более просторной площадью. Также горожане часто инвестируют деньги в столичную недвижимость, чтобы получать с нее доход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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