В ХМАО работникам тюменской фирмы почти полгода не выдают зарплату

В поселке Горноправдинске (ХМАО) работники компании «Техногрупп» пожаловались на задержку заработной платы до шести месяцев. Об этом URA.RU сообщил на анонимных условиях один из работников данной организации.
«ООО „Техногрупп“ считается одной из аффилированных компаний всем известной геологоразведочной фирмы „Горизонт“, которая сейчас находится в стадии банкротства. С самого начала нашей работы в этой организации начались перебои с зарплатой. Каждые две недели на руки выдавали только по 10 тысяч рублей. На сегодня расчет произведен только за май 2024 года. В поселке больше нет никакой работы, поэтому приходится терпеть эту ситуацию. Летом во время визита на тот момент врио губернатора Руслана Кухарука, нам пообещали разобраться в этой ситуации, но до сих пор ничего не изменилось», — рассказал агентству один из сотрудников.
По словам руководителя компании «Техногрупп» Алексея Дубровского, сегодня работа предприятия парализована из-за блокировки счетов. «Нас пытаются связать с фирмой „Горизонт“, но мы к ней никакого отношения не имеем. В 2023 году, я, как собственник, зашел на эту территорию и выплатил нанятым работникам больше 50 миллионов рублей заработной платы. До конца поддерживал людей, как мог, выплатил аванс в июле. На счете компании есть деньги, но прокуратура вышла с ходатайством и заблокировала счета в качестве обеспечительных мер. Будем это решение обжаловать в суде, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», — прокомментировали ситуацию URA.RU в компании.
В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не последовало.
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