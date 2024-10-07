Король Великобритании перестал лечиться от рака

Король Великобритании Карл III приостановил свое лечение от рака в связи с предстоящими рабочими поездками в Австралию и Самоа, которые начнутся 18 октября. Несмотря на паузу в лечении медицинские процедуры будут продолжены до момента вылета.
«Приостановка курса лечения проходит под нашим строгим контролем и не представляет опасности для здоровья Его Величества», — передает издание Daily Mail. Это заявление было сделано на фоне обсуждения в британской прессе, которая расценила решение Карла III как признак того, что его здоровье позволяет ему выполнять королевские обязанности.
Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после хирургического вмешательства на простате. Конкретные детали о виде и стадии заболевания не разглашаются. Уже семь месяцев Карл III проходит курс еженедельного лечения.
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