Король Великобритании перестал лечиться от рака

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Карл III решил приостановить противораковую терапию
Карл III решил приостановить противораковую терапию Фото:

Король Великобритании Карл III приостановил свое лечение от рака в связи с предстоящими рабочими поездками в Австралию и Самоа, которые начнутся 18 октября. Несмотря на паузу в лечении медицинские процедуры будут продолжены до момента вылета.

«Приостановка курса лечения проходит под нашим строгим контролем и не представляет опасности для здоровья Его Величества», — передает издание Daily Mail. Это заявление было сделано на фоне обсуждения в британской прессе, которая расценила решение Карла III как признак того, что его здоровье позволяет ему выполнять королевские обязанности.

Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после хирургического вмешательства на простате. Конкретные детали о виде и стадии заболевания не разглашаются. Уже семь месяцев Карл III проходит курс еженедельного лечения.

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Король Великобритании Карл III приостановил свое лечение от рака в связи с предстоящими рабочими поездками в Австралию и Самоа, которые начнутся 18 октября. Несмотря на паузу в лечении медицинские процедуры будут продолжены до момента вылета. «Приостановка курса лечения проходит под нашим строгим контролем и не представляет опасности для здоровья Его Величества», — передает издание Daily Mail. Это заявление было сделано на фоне обсуждения в британской прессе, которая расценила решение Карла III как признак того, что его здоровье позволяет ему выполнять королевские обязанности. Королю был диагностирован рак в феврале 2024 года после хирургического вмешательства на простате. Конкретные детали о виде и стадии заболевания не разглашаются. Уже семь месяцев Карл III проходит курс еженедельного лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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