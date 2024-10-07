Пермская компания выплатила компенсацию ребенку, которому сломали ребра в ДТП

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Пострадавшему в ДТП в Пермском крае ребенку выплатили 370 тысяч рублей
Пострадавшему в ДТП в Пермском крае ребенку выплатили 370 тысяч рублей Фото:

Пермяк попал на служебной машине в ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Компания выплатила пострадавшему 370 тысяч рублей компенсации, сообщается в telegram-канале ФССП России.

«Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом ребер и гематомы. Пациента ввели в искусственную кому, понадобились медицинское лечение и долгая реабилитация. Его мать подала иск о возмещении морального вреда, и суд обязал компанию выплатить пострадавшему 370 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, но долг вовремя погашен не был», — говорится в telegram-канале ФССП России.

Для своевременного погашения задолженности пристав наложил запрет на регистрацию транспортных средств организации и арестовал ее счета. После этого компенсацию взыскали и перечислили матери ребенка.

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Пермяк попал на служебной машине в ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Компания выплатила пострадавшему 370 тысяч рублей компенсации, сообщается в telegram-канале ФССП России. «Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом ребер и гематомы. Пациента ввели в искусственную кому, понадобились медицинское лечение и долгая реабилитация. Его мать подала иск о возмещении морального вреда, и суд обязал компанию выплатить пострадавшему 370 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, но долг вовремя погашен не был», — говорится в telegram-канале ФССП России. Для своевременного погашения задолженности пристав наложил запрет на регистрацию транспортных средств организации и арестовал ее счета. После этого компенсацию взыскали и перечислили матери ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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