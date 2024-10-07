Пермская компания выплатила компенсацию ребенку, которому сломали ребра в ДТП

Пермяк попал на служебной машине в ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Компания выплатила пострадавшему 370 тысяч рублей компенсации, сообщается в telegram-канале ФССП России.
«Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом ребер и гематомы. Пациента ввели в искусственную кому, понадобились медицинское лечение и долгая реабилитация. Его мать подала иск о возмещении морального вреда, и суд обязал компанию выплатить пострадавшему 370 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, но долг вовремя погашен не был», — говорится в telegram-канале ФССП России.
Для своевременного погашения задолженности пристав наложил запрет на регистрацию транспортных средств организации и арестовал ее счета. После этого компенсацию взыскали и перечислили матери ребенка.
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