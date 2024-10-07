Боевики «Хезболлы» высадились в Израиле на дельтапланах

Бойцы движения «Хезболла» совершили проникновение на дельтапланах на территорию Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
«Несколько бойцов движения были замечены в небе на дельтапланах над пограничными районами Верхней Галилеи», — заявили израильские источники телеканала. Доступной информации о каких-либо боестолкновениях с участием указанных сил на данный момент нет.
Ранее стало известно, что за последние 24 часа израильские военные зафиксировали запуск более 120 снарядов со стороны ливанской территории, за которую отвечает движение «Хезболлах», передает телеканал 360.ru. В это же время ЦАХАЛ осуществил атаку на больницу в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в секторе Газа, где, по их данным, располагались командные пункты организации ХАМАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.