Титулованный бодибилдер из Екатеринбурга воюет с крупной сетью фитнес-клубов. Видео

Фитнес-тренер из Екатеринбурга Османов судится с Bright Fit

08 октября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Тренер Расул Османов судится с Bright Fit Фото: соцсети Расула Османова В Екатеринбурге тренер Расул Османов пошел в суд после того, как его уволили из фитнес-клуба Bright Fit на улице Тверитина, 45 из-за того, что он работал в двух тренажерных залах. Однако сам бодибилдер считает, что увольнение связано с конфликтом с начальством. Об этом URA.RU рассказал сам Османов. Ему 30 лет. Он — бронзовый призер чемпионата Урала и Сибири в категории «Классический бодибилдинг», вице-чемпион Свердловской области. Также Османов занимал третье место в региональных соревнованиях в категории «Атлетик». По его словам, в мае в Bright Fit появилось правило: если клиент не оплачивает тренировку до начала, то тренер получает штраф, если сам не списывает деньги у клиента с лицевого счета. После нововведения прошла проверка, которая показала, что некоторые тренеры нарушают правило. Но руководство, по словам Османова, обошлось без санкций. «Я и сам не всегда успеваю следить за тем, как клиенты платят. Один раз мой старый клиент пришел на бокс к другому тренеру. Но его не пускали без оплаты, а он привык оплачивать после занятий. Я вступился за него, и он вернулся на тренировку без оплаты. Когда он пошел оплачивать, то управляющая не хотела брать с него плату. Она сказала ему, что тренировка прошла за счет его тренера. В итоге клиент оплатил, но после этого расторг договор с Bright Fit. Затем пришли его друзья и поступили также. В итоге я потерял пять клиентов, которые ходили по три-четыре раза в неделю. После этой истории я начал параллельно работать в другом зале», — сказал Османов. И тогда у начальства появились претензии к тренеру. «Мне поставили ультиматум, запретили работать в другом месте. Когда я обратился за помощью к юристам, со мной в одностороннем порядке расторгли трудовой договор, никак не объяснив это решение. Я считаю, что в Bright Fit неуважительно относятся к тренерам и клиентам», — продолжил он. После этого Османов пошел в суд, чтобы признать увольнение незаконным. Его адвокат Юлия Бакун сообщила URA.RU: «Имеются обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о наличии признаков трудовых отношений между Bright Fit и Расулом. Ему должны были предоставить гарантии, как работнику, но работодатель этого не сделал. Действия фитнес-центра привело к нарушению законных прав и интересов Расула, которые выразились в неправомерном увольнении». URA.RU дозвонилось до офиса Bright Fit на Тверитина, 45. Сначала управляющая заявила, что с корреспондентом агентства свяжутся в течение дня. А при втором звонке сообщила, что воздержится от комментариев. «Ваш номер я передала в центральный офис. С вами скоро свяжутся», — сказала собеседница. Агентство опубликует комментарий Bright Fit, как только он поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге тренер Расул Османов пошел в суд после того, как его уволили из фитнес-клуба Bright Fit на улице Тверитина, 45 из-за того, что он работал в двух тренажерных залах. Однако сам бодибилдер считает, что увольнение связано с конфликтом с начальством. Об этом URA.RU рассказал сам Османов. Ему 30 лет. Он — бронзовый призер чемпионата Урала и Сибири в категории «Классический бодибилдинг», вице-чемпион Свердловской области. Также Османов занимал третье место в региональных соревнованиях в категории «Атлетик». По его словам, в мае в Bright Fit появилось правило: если клиент не оплачивает тренировку до начала, то тренер получает штраф, если сам не списывает деньги у клиента с лицевого счета. После нововведения прошла проверка, которая показала, что некоторые тренеры нарушают правило. Но руководство, по словам Османова, обошлось без санкций. «Я и сам не всегда успеваю следить за тем, как клиенты платят. Один раз мой старый клиент пришел на бокс к другому тренеру. Но его не пускали без оплаты, а он привык оплачивать после занятий. Я вступился за него, и он вернулся на тренировку без оплаты. Когда он пошел оплачивать, то управляющая не хотела брать с него плату. Она сказала ему, что тренировка прошла за счет его тренера. В итоге клиент оплатил, но после этого расторг договор с Bright Fit. Затем пришли его друзья и поступили также. В итоге я потерял пять клиентов, которые ходили по три-четыре раза в неделю. После этой истории я начал параллельно работать в другом зале», — сказал Османов. И тогда у начальства появились претензии к тренеру. «Мне поставили ультиматум, запретили работать в другом месте. Когда я обратился за помощью к юристам, со мной в одностороннем порядке расторгли трудовой договор, никак не объяснив это решение. Я считаю, что в Bright Fit неуважительно относятся к тренерам и клиентам», — продолжил он. После этого Османов пошел в суд, чтобы признать увольнение незаконным. Его адвокат Юлия Бакун сообщила URA.RU: «Имеются обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о наличии признаков трудовых отношений между Bright Fit и Расулом. Ему должны были предоставить гарантии, как работнику, но работодатель этого не сделал. Действия фитнес-центра привело к нарушению законных прав и интересов Расула, которые выразились в неправомерном увольнении». URA.RU дозвонилось до офиса Bright Fit на Тверитина, 45. Сначала управляющая заявила, что с корреспондентом агентства свяжутся в течение дня. А при втором звонке сообщила, что воздержится от комментариев. «Ваш номер я передала в центральный офис. С вами скоро свяжутся», — сказала собеседница. Агентство опубликует комментарий Bright Fit, как только он поступит.