В Киеве обсуждают сдачу своих территорий: на какие уступки может быть готова Украина

FT: в Киеве обсуждают сдачу своих территорий России в обмен на членство в НАТО

08 октября 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники беспокоятся, что им не хватит сил вернуть территории Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине чиновники начали обсуждать сдачу части своих территорий России. Они беспокоятся, что им не хватит огневой мощи и поддержки Запада, чтобы вернуть подконтрольную РФ территорию. Про обсуждения чиновников и о том, что думают насчет этого жители Украины — в материале URA.RU. В Киеве начали обсуждать сдачу территорий Украинские чиновники приступили к обсуждениям сдачи части своих территорий России. Они считают, что им не хватит личного состава, западной поддержки и огневой мощи, чтобы вернуть подконтрольную РФ территорию. В обмен на это представители Киева хотят получить гарантии безопасности — речь может идти и о вступлении страны в НАТО, пишет Financial Times. Украинские чиновники ведут разговоры о сделке, в рамках которой Россия сохранит контроль над территориями Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На какие уступки Украина могла согласиться ранее Во время переговоров в марте 2022 года российская сторона получила предложения Киева по политическому урегулированию. Например, гарантии безопасности, полученные Украиной, не будут распространяться на Крым и Донбасс, а страна откажется от стремления вернуть территории военным путем. В это же время Украина потребовала, чтобы РФ не возражала против вступления страны в ЕС. В проекте договора, сформированного в 2022 году в Стамбуле, указывалось, что Киев не признал Крым принадлежащим России, но предложил решить этот вопрос в течение 10-15 лет с помощью дипломатии. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отходили бы РФ. Осенью того же года позиция украинского президента Владимира Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, включенные в ее состав в результате референдумов. Во время переговоров в Стамбуле Украина планировала отказаться от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зеленский согласен на уступки при поддержке народа Владимир Зеленский заявлял, что не готов идти на уступку территории страны без согласия народа. По его словам, ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, «не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа». Зеленский заявлял, что не готов идти на уступки без согласия народа Фото: Официальный сайт президента Украины Что думают по этому поводу граждане Украины За последний год (с мая 2023 года) доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания конфликта, выросла в три раза — с 10 до 32%. С мая 2022 года Киевский международный институт социологии регулярно проводит опросы о готовности населения к территориальным уступкам. В течение двух лет доля украинцев, готовых пойти на это, практически не менялась и составляла около 10%, но уже в ноябре 2023 года доля таких людей выросла до 19%. Число же тех, кто не готов отказываться от территорий, за год сократилось на 29% — с 84% до 55%. Среди тех, кто в целом готов к территориальным уступкам, 73% хотят, чтобы в будущем между странами были закрыты границы, существовали визы и таможни. Еще 16% считают, что страны должны установить дружеские отношения. Один процент опрошенных выступил за слияние государств. Количество украинцев, готовых на территориальные уступки ради прекращения конфликта, начало увеличиваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине чиновники начали обсуждать сдачу части своих территорий России. Они беспокоятся, что им не хватит огневой мощи и поддержки Запада, чтобы вернуть подконтрольную РФ территорию. Про обсуждения чиновников и о том, что думают насчет этого жители Украины — в материале URA.RU. Украинские чиновники приступили к обсуждениям сдачи части своих территорий России. Они считают, что им не хватит личного состава, западной поддержки и огневой мощи, чтобы вернуть подконтрольную РФ территорию. В обмен на это представители Киева хотят получить гарантии безопасности — речь может идти и о вступлении страны в НАТО, пишет Financial Times. Во время переговоров в марте 2022 года российская сторона получила предложения Киева по политическому урегулированию. Например, гарантии безопасности, полученные Украиной, не будут распространяться на Крым и Донбасс, а страна откажется от стремления вернуть территории военным путем. В это же время Украина потребовала, чтобы РФ не возражала против вступления страны в ЕС. В проекте договора, сформированного в 2022 году в Стамбуле, указывалось, что Киев не признал Крым принадлежащим России, но предложил решить этот вопрос в течение 10-15 лет с помощью дипломатии. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отходили бы РФ. Осенью того же года позиция украинского президента Владимира Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, включенные в ее состав в результате референдумов. Владимир Зеленский заявлял, что не готов идти на уступку территории страны без согласия народа. По его словам, ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, «не может быть решен одним президентом, одним человеком или всеми президентами мира без участия украинского народа». За последний год (с мая 2023 года) доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания конфликта, выросла в три раза — с 10 до 32%. С мая 2022 года Киевский международный институт социологии регулярно проводит опросы о готовности населения к территориальным уступкам. В течение двух лет доля украинцев, готовых пойти на это, практически не менялась и составляла около 10%, но уже в ноябре 2023 года доля таких людей выросла до 19%. Число же тех, кто не готов отказываться от территорий, за год сократилось на 29% — с 84% до 55%. Среди тех, кто в целом готов к территориальным уступкам, 73% хотят, чтобы в будущем между странами были закрыты границы, существовали визы и таможни. Еще 16% считают, что страны должны установить дружеские отношения. Один процент опрошенных выступил за слияние государств.