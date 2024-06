Впервые опубликован полный текст Стамбульского договора: почему не смогли договориться РФ и Украина

NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года

15 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Газета The New York Times впервые опубликовала полный проект договора по разрешению конфликта на Украине, который был сформирован в 2022 году в Стамбуле. Согласно ему, Украина становится нейтральным государством, создаются гарантии безопасности, а России переходит часть территорий. Полный анализ документа — в материале URA.RU. Какие территории переходят РФ Гарантии безопасности Нейтралитет Украины Прекращение огня Ограничения для ВСУ Денацификация Украины Киев не признал за Россией Крым, который присоединился в результате референдума. Однако Украина предложила решить этот вопрос в течение 10-15 лет с помощью дипломатии. Киев обещал не использовать военные методы. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находились под контролем ВС РФ, отходили бы России. «Точные контуры должны быть определены на встрече главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Однако она так и не состоялась», — говорится в материале. Осенью 2022 года позиция Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, которые были включены в состав в результате референдумов в 2014 и 2022 годах. В начале переговоров РФ настаивала, чтобы Украина отказалась от территориальных претензий к Донбассу. Касательно Крыма — Киев должен его признать. После переговоров к России присоединились ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. 15 июня 2024 года Путин заявил, что переговоры могут начаться только в том случае, если ВСУ выйдут из новых регионов РФ. Вернуться к навигатору Для страны создается механизм. Согласно ему, в случае начала военной кампании РФ, страны-гаранты, подписавшие документ, в срочном порядке собираются на консультации. После этого они могут: применить военную силу; установить бесполетную зону; начать поставки оружия. Россия была согласна с этими предложениями. Однако она была против, чтобы страны-гаранты поставляли оружие и устанавливали бесполетную зону. Как пишет The New York Times, Россия просила включить в договор пункт про военное вмешательство. В качестве гарантов в проекте значились США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия. Россия также хотела включить Белоруссию, а Украина — Турцию. Дали ли эти страны согласие, неясно, указывается в материале. Вернуться к навигатору Москва настаивала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, не размещала на своей территории западное вооружение и не проводила военные учения с другими странами. При этом РФ была не против, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Страна предлагала навсегда стать нейтральным государством и прекратить действие международных договоров и соглашений, которые противоречили бы этому. Однако после переговоров в Стамбуле Киев сильно изменил свою риторику — он стал проситься в НАТО. Вернуться к навигатору РФ заканчивает спецоперацию, когда большинство стран-гарантов подписывают договор. Украина также прекращает боевые действия. Украина должна незамедлительно вывести войска. У России, наоборот, на это больше времени. Согласно договору, вывод ВС РФ должен обсуждаться на будущих консультациях, в которых бы участвовала ООН. Киев отказался от этих предложений, но не предоставил новых. Вместо этого украинские официальные лица указали на то, что Россия может прекратить боевые действия в любой момент. Вернуться к навигатору Страна хотела, чтобы численность украинской армии не превышала 100 000 человек. Также были ограничения и по вооружениям: 47 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — не выше 40 километров. Киев был согласен на это, однако с некоторыми отличиями. Например, касательно численности ВСУ. Украина предлагала, чтобы в ее армии служили 250 000 человек, а вооружение было таким: 1080 минометов и 60 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — 280 километров. Вернуться к навигатору Страна выступала и продолжает выступать в пользу того, чтобы Украина отказалась от прославления нацистских пособников. А русский язык становится официальным наравне с украинским. Киев выступил резко против. Делегация утверждала на переговорах, что такие позиции якобы не имеют отношения к прекращению огня. Вернуться к навигатору В 2022 году переговорный процесс зашел в тупик. Путин отмечал, что Киев был готов согласиться на российские условия, однако после он их отверг. Поводом стал отвод ВС РФ от Киева. После этого Украина участвовала в нескольких саммитах по разрешению конфликта. Однако Россию на него не приглашали. 15 июня стартовала конференция в Швейцарии без России. При этом на него отказались ехать часть западных лидеров, которые поддерживают Киев, передает МК.RU. В Кремле не раз отмечали, что обсуждение конфликта невозможно без Москвы. Вернуться к навигатору