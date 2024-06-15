Впервые опубликован полный текст Стамбульского договора: почему не смогли договориться РФ и Украина

NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года
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Договор между Россией и Украиной так и не был подписан в 2022 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Газета The New York Times впервые опубликовала полный проект договора по разрешению конфликта на Украине, который был сформирован в 2022 году в Стамбуле. Согласно ему, Украина становится нейтральным государством, создаются гарантии безопасности, а России переходит часть территорий. Полный анализ документа — в материале URA.RU.

Навигатор по статье

Какие территории переходят РФ 

Гарантии безопасности

Нейтралитет Украины

Прекращение огня

Ограничения для ВСУ

Денацификация Украины

Территориальный вопрос

Позиция Украины

Киев не признал за Россией Крым, который присоединился в результате референдума. Однако Украина предложила решить этот вопрос в течение 10-15 лет с помощью дипломатии. Киев обещал не использовать военные методы.

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находились под контролем ВС РФ, отходили бы России. «Точные контуры должны быть определены на встрече главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Однако она так и не состоялась», — говорится в материале.

Осенью 2022 года позиция Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, которые были включены в состав в результате референдумов в 2014 и 2022 годах.

Позиция России

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В начале переговоров РФ настаивала, чтобы Украина отказалась от территориальных претензий к Донбассу. Касательно Крыма — Киев должен его признать.

После переговоров к России присоединились ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. 15 июня 2024 года Путин заявил, что переговоры могут начаться только в том случае, если ВСУ выйдут из новых регионов РФ.

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Гарантии безопасности

Позиция Украины

Для страны создается механизм. Согласно ему, в случае начала военной кампании РФ, страны-гаранты, подписавшие документ, в срочном порядке собираются на консультации. После этого они могут:

  • применить военную силу;

  • установить бесполетную зону;

  • начать поставки оружия.

Позиция России

Россия была согласна с этими предложениями. Однако она была против, чтобы страны-гаранты поставляли оружие и устанавливали бесполетную зону. Как пишет The New York Times, Россия просила включить в договор пункт про военное вмешательство.

В качестве гарантов в проекте значились США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия. Россия также хотела включить Белоруссию, а Украина — Турцию. Дали ли эти страны согласие, неясно, указывается в материале.

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Нейтралитет Украины

Позиция России

Москва настаивала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, не размещала на своей территории западное вооружение и не проводила военные учения с другими странами. При этом РФ была не против, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

Позиция Украины

Страна предлагала навсегда стать нейтральным государством и прекратить действие международных договоров и соглашений, которые противоречили бы этому. Однако после переговоров в Стамбуле Киев сильно изменил свою риторику — он стал проситься в НАТО.

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Прекращение огня

Позиция России

РФ заканчивает спецоперацию, когда большинство стран-гарантов подписывают договор. Украина также прекращает боевые действия.

Украина должна незамедлительно вывести войска. У России, наоборот, на это больше времени. Согласно договору, вывод ВС РФ должен обсуждаться на будущих консультациях, в которых бы участвовала ООН.

Позиция Украины

Киев отказался от этих предложений, но не предоставил новых. Вместо этого украинские официальные лица указали на то, что Россия может прекратить боевые действия в любой момент.

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Ограничения для ВСУ

Позиция России

Страна хотела, чтобы численность украинской армии не превышала 100 000 человек. Также были ограничения и по вооружениям: 47 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — не выше 40 километров.

Позиция Украины

Киев был согласен на это, однако с некоторыми отличиями. Например, касательно численности ВСУ. Украина предлагала, чтобы в ее армии служили 250 000 человек, а вооружение было таким: 1080 минометов и 60 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — 280 километров.

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Денацификация Украины

Позиция России

Страна выступала и продолжает выступать в пользу того, чтобы Украина отказалась от прославления нацистских пособников. А русский язык становится официальным наравне с украинским.

Позиция Украины

Киев выступил резко против. Делегация утверждала на переговорах, что такие позиции якобы не имеют отношения к прекращению огня.

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В каких условиях обсуждался мир на Украине, почему новые попытки провалились

В 2022 году переговорный процесс зашел в тупик. Путин отмечал, что Киев был готов согласиться на российские условия, однако после он их отверг. Поводом стал отвод ВС РФ от Киева.

«Эти договоренности были положены на бумагу и парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Значит, устраивало такое решение вопроса киевские власти. Однако в дальнейшем Киев отказался от этих договоренностей», — заявил российский лидер.

После этого Украина участвовала в нескольких саммитах по разрешению конфликта. Однако Россию на него не приглашали. 15 июня стартовала конференция в Швейцарии без России. При этом на него отказались ехать часть западных лидеров, которые поддерживают Киев, передает МК.RU. В Кремле не раз отмечали, что обсуждение конфликта невозможно без Москвы.

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Газета The New York Times впервые опубликовала полный проект договора по разрешению конфликта на Украине, который был сформирован в 2022 году в Стамбуле. Согласно ему, Украина становится нейтральным государством, создаются гарантии безопасности, а России переходит часть территорий. Полный анализ документа — в материале URA.RU. Какие территории переходят РФ  Гарантии безопасности Нейтралитет Украины Прекращение огня Ограничения для ВСУ Денацификация Украины Киев не признал за Россией Крым, который присоединился в результате референдума. Однако Украина предложила решить этот вопрос в течение 10-15 лет с помощью дипломатии. Киев обещал не использовать военные методы. Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находились под контролем ВС РФ, отходили бы России. «Точные контуры должны быть определены на встрече главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Однако она так и не состоялась», — говорится в материале. Осенью 2022 года позиция Зеленского стала жестче. Он стал требовать, чтобы Украине отошли пять территорий России, которые были включены в состав в результате референдумов в 2014 и 2022 годах. В начале переговоров РФ настаивала, чтобы Украина отказалась от территориальных претензий к Донбассу. Касательно Крыма — Киев должен его признать. После переговоров к России присоединились ЛДНР, Запорожская и Херсонская области. 15 июня 2024 года Путин заявил, что переговоры могут начаться только в том случае, если ВСУ выйдут из новых регионов РФ. Вернуться к навигатору Для страны создается механизм. Согласно ему, в случае начала военной кампании РФ, страны-гаранты, подписавшие документ, в срочном порядке собираются на консультации. После этого они могут: применить военную силу; установить бесполетную зону; начать поставки оружия. Россия была согласна с этими предложениями. Однако она была против, чтобы страны-гаранты поставляли оружие и устанавливали бесполетную зону. Как пишет The New York Times, Россия просила включить в договор пункт про военное вмешательство. В качестве гарантов в проекте значились США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия. Россия также хотела включить Белоруссию, а Украина — Турцию. Дали ли эти страны согласие, неясно, указывается в материале. Вернуться к навигатору Москва настаивала, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, не размещала на своей территории западное вооружение и не проводила военные учения с другими странами. При этом РФ была не против, чтобы Украина вступила в Евросоюз. Страна предлагала навсегда стать нейтральным государством и прекратить действие международных договоров и соглашений, которые противоречили бы этому. Однако после переговоров в Стамбуле Киев сильно изменил свою риторику — он стал проситься в НАТО. Вернуться к навигатору РФ заканчивает спецоперацию, когда большинство стран-гарантов подписывают договор. Украина также прекращает боевые действия. Украина должна незамедлительно вывести войска. У России, наоборот, на это больше времени. Согласно договору, вывод ВС РФ должен обсуждаться на будущих консультациях, в которых бы участвовала ООН. Киев отказался от этих предложений, но не предоставил новых. Вместо этого украинские официальные лица указали на то, что Россия может прекратить боевые действия в любой момент. Вернуться к навигатору Страна хотела, чтобы численность украинской армии не превышала 100 000 человек. Также были ограничения и по вооружениям: 47 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — не выше 40 километров. Киев был согласен на это, однако с некоторыми отличиями. Например, касательно численности ВСУ. Украина предлагала, чтобы в ее армии служили 250 000 человек, а вооружение было таким: 1080 минометов и 60 боевых вертолетов. Дальность удара из РСЗО — 280 километров. Вернуться к навигатору Страна выступала и продолжает выступать в пользу того, чтобы Украина отказалась от прославления нацистских пособников. А русский язык становится официальным наравне с украинским. Киев выступил резко против. Делегация утверждала на переговорах, что такие позиции якобы не имеют отношения к прекращению огня. Вернуться к навигатору В 2022 году переговорный процесс зашел в тупик. Путин отмечал, что Киев был готов согласиться на российские условия, однако после он их отверг. Поводом стал отвод ВС РФ от Киева. После этого Украина участвовала в нескольких саммитах по разрешению конфликта. Однако Россию на него не приглашали. 15 июня стартовала конференция в Швейцарии без России. При этом на него отказались ехать часть западных лидеров, которые поддерживают Киев, передает МК.RU. В Кремле не раз отмечали, что обсуждение конфликта невозможно без Москвы. Вернуться к навигатору
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