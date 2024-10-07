07 октября 2024

FT: в Британии будут доплачивать за экономию электричества на фоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои в подаче электричества наблюдаются с 2022 года
Сбои в подаче электричества наблюдаются с 2022 года Фото:

Британским домохозяйствам и предприятиям будут предложены выплаты за сокращение потребления электроэнергии в периоды дефицита поставок. Схему предложили еще в 2022 на фоне начала спецоперации, однако этой зимой ее проработают еще глубже.

«Схема, введенная в 2022 году [после начала конфликта] России и Украины, чтобы помочь Великобритании избежать отключений электроэнергии, будет расширена уже этой зимой», — сообщил Национальный оператор энергетической системы (NESO). Заявление приводит газета Financial Times.

Схема экономии называется «Служба гибкости спроса» и предлагает платежи домохозяйствам и предприятиям, которые подписываются через своего поставщика энергии, чтобы использовать меньше электроэнергии в течение коротких периодов. Эти меры будут применяться в моменты, когда это поможет оператору сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме Великобритании.

Британское правительство еще в 2022 году обратилось к гражданам с призывом сократить потребление энергии в зимний период для предотвращения сбоев в энергоснабжении. Такие меры были направлены на минимизацию рисков возникновения блэкаутов на фоне сбоев в поставках, которые возникли на фоне западных санкций и проведения СВО, сообщает RT.

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Британским домохозяйствам и предприятиям будут предложены выплаты за сокращение потребления электроэнергии в периоды дефицита поставок. Схему предложили еще в 2022 на фоне начала спецоперации, однако этой зимой ее проработают еще глубже. «Схема, введенная в 2022 году [после начала конфликта] России и Украины, чтобы помочь Великобритании избежать отключений электроэнергии, будет расширена уже этой зимой», — сообщил Национальный оператор энергетической системы (NESO). Заявление приводит газета Financial Times. Схема экономии называется «Служба гибкости спроса» и предлагает платежи домохозяйствам и предприятиям, которые подписываются через своего поставщика энергии, чтобы использовать меньше электроэнергии в течение коротких периодов. Эти меры будут применяться в моменты, когда это поможет оператору сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме Великобритании. Британское правительство еще в 2022 году обратилось к гражданам с призывом сократить потребление энергии в зимний период для предотвращения сбоев в энергоснабжении. Такие меры были направлены на минимизацию рисков возникновения блэкаутов на фоне сбоев в поставках, которые возникли на фоне западных санкций и проведения СВО, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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