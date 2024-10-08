Экономист перечислила профессии, которые заменит искусственный интеллект

Экономист Мирзабалаева: ИИ заменит таксистов, рекрутеров и оператов кол-центров

08 октября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

ИИ заменит профессии, которые подвержены автоматизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Искусственный интеллект заменит человека в тех профессиях, где рабочие процессы можно автоматизировать. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. «Технологии ИИ окажут влияние на рабочие места, которые больше подвержены автоматизации. Будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в специалистах высокой квалификации», — передает слова Мирзабалаевой « Газета.Ru ». По ее словам, ИИ способен заменить продавцов, рекрутеров, переводчиков, таксистов, дизайнеров и логистов. При этом она отметила, что ИИ может, наоборот, создавать рабочие места. Поэтому школьников и студентов уже сейчас надо обучать работе с ним. Ранее Фарида Мирзабалаева сообщала, что ИИ уже вовсю используется в медицине, где помогает выявлять диагнозы. Также ИИ распространен в сельском хозяйстве: его используют для контроля за выращиванием растений и управлением техникой. Его способность обрабатывать большие объемы текста крайне пригодилась физикам, астрономам, экологам и многим другим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Искусственный интеллект заменит человека в тех профессиях, где рабочие процессы можно автоматизировать. Об этом рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. «Технологии ИИ окажут влияние на рабочие места, которые больше подвержены автоматизации. Будет продолжаться через вымывание специалистов средней квалификации, вырастет потребность в специалистах высокой квалификации», — передает слова Мирзабалаевой «Газета.Ru». По ее словам, ИИ способен заменить продавцов, рекрутеров, переводчиков, таксистов, дизайнеров и логистов. При этом она отметила, что ИИ может, наоборот, создавать рабочие места. Поэтому школьников и студентов уже сейчас надо обучать работе с ним. Ранее Фарида Мирзабалаева сообщала, что ИИ уже вовсю используется в медицине, где помогает выявлять диагнозы. Также ИИ распространен в сельском хозяйстве: его используют для контроля за выращиванием растений и управлением техникой. Его способность обрабатывать большие объемы текста крайне пригодилась физикам, астрономам, экологам и многим другим.