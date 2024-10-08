Диетолог назвал продукт с высоким содержанием витамина D

Диетолог Мазер: грибы — лучший источник витамина D
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Грибы являются источником витамина D, заявил диетолог Мазер
Грибы являются источником витамина D, заявил диетолог Мазер Фото:

Лучшим источником витамина D являются грибы, особенно те, что обработаны ультрафиолетовыми лучами. Об этом рассказал диетолог Эдвард Мазер.

«Одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы», — передает слова Мазера британский портал T3. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D.

Зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Этот витамин важен для самочувствия и настроения. Если его нехватает, то человек испытывает усталость, депрессию и нарушение сна, а его иммунитет ослабляется.

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Лучшим источником витамина D являются грибы, особенно те, что обработаны ультрафиолетовыми лучами. Об этом рассказал диетолог Эдвард Мазер. «Одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы», — передает слова Мазера британский портал T3. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D. Зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Этот витамин важен для самочувствия и настроения. Если его нехватает, то человек испытывает усталость, депрессию и нарушение сна, а его иммунитет ослабляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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