В Екатеринбурге сорвался вылет самолета в Москву из-за сообщения о взрывчатке

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 8 октября пассажир самолета, летевшего в Москву, сообщил о минировании борта во время выезда на взлетно-посадочную полосу. Судно вернули на стоянку для повторного досмотра, однако никаких опасных предметов не обнаружили, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Около 07:00, когда авиалайнер уже двигался в сторону ВПП, один из пассажиров сообщил экипажу об угрозе взрыва. В итоге самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту, — в терминал для повторного досмотра», — следует из сообщения.
В конце концов судно с задержкой в два часа вылетело в Москву. По словам пассажира, о минировании самолета он услышал от соседей по креслу. К расследованию обстоятельств инцидента подключилась транспортная полиция.
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