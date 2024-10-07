07 октября 2024

В Екатеринбурге сорвался вылет самолета в Москву из-за сообщения о взрывчатке

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Борт вылетел в столицу с задержкой в два часа (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 8 октября пассажир самолета, летевшего в Москву, сообщил о минировании борта во время выезда на взлетно-посадочную полосу. Судно вернули на стоянку для повторного досмотра, однако никаких опасных предметов не обнаружили, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Около 07:00, когда авиалайнер уже двигался в сторону ВПП, один из пассажиров сообщил экипажу об угрозе взрыва. В итоге самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту, — в терминал для повторного досмотра», — следует из сообщения.

В конце концов судно с задержкой в два часа вылетело в Москву. По словам пассажира, о минировании самолета он услышал от соседей по креслу. К расследованию обстоятельств инцидента подключилась транспортная полиция.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 8 октября пассажир самолета, летевшего в Москву, сообщил о минировании борта во время выезда на взлетно-посадочную полосу. Судно вернули на стоянку для повторного досмотра, однако никаких опасных предметов не обнаружили, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Около 07:00, когда авиалайнер уже двигался в сторону ВПП, один из пассажиров сообщил экипажу об угрозе взрыва. В итоге самолет был вынужден вернуться на стоянку, а все, кто был на борту, — в терминал для повторного досмотра», — следует из сообщения. В конце концов судно с задержкой в два часа вылетело в Москву. По словам пассажира, о минировании самолета он услышал от соседей по креслу. К расследованию обстоятельств инцидента подключилась транспортная полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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