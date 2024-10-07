07 октября 2024

ХМАО вошел в топ России по самым высоким зарплатам врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата врачей в ХМАО составляет 101 тысячу рублей
Средняя зарплата врачей в ХМАО составляет 101 тысячу рублей Фото:

Югорским врачам предлагают одну из самых высоких зарплат по России. В среднем соискателям предлагают выплаты в 101 тысячу рублей, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter.

«В Ханты-Мансийском АО средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 101 200 рублей. Округ на 42-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 0,6% от всех подобных вакансий», — говорится в исследовании.

Округ занял 11 строчку из 30 в рейтинге самых высоких зарплат врачей в России. Лидирует в топе Сахалинская область, где работодатели готовы платить врачам 151 тысячу рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам сентября профессия врача была одной из самых дефицитных в ХМАО. Наряду с врачами в округе не хватало автослесарей, токарей и поваров.

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Югорским врачам предлагают одну из самых высоких зарплат по России. В среднем соискателям предлагают выплаты в 101 тысячу рублей, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter. «В Ханты-Мансийском АО средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 101 200 рублей. Округ на 42-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 0,6% от всех подобных вакансий», — говорится в исследовании. Округ занял 11 строчку из 30 в рейтинге самых высоких зарплат врачей в России. Лидирует в топе Сахалинская область, где работодатели готовы платить врачам 151 тысячу рублей. Ранее URA.RU сообщало, что по итогам сентября профессия врача была одной из самых дефицитных в ХМАО. Наряду с врачами в округе не хватало автослесарей, токарей и поваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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