ХМАО вошел в топ России по самым высоким зарплатам врачей

Югорским врачам предлагают одну из самых высоких зарплат по России. В среднем соискателям предлагают выплаты в 101 тысячу рублей, поделились с URA.RU аналитики Head Hunter.
«В Ханты-Мансийском АО средний уровень зарплатных предложений для врачей составил 101 200 рублей. Округ на 42-м месте среди регионов РФ по спросу на врачей, здесь открыто 0,6% от всех подобных вакансий», — говорится в исследовании.
Округ занял 11 строчку из 30 в рейтинге самых высоких зарплат врачей в России. Лидирует в топе Сахалинская область, где работодатели готовы платить врачам 151 тысячу рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что по итогам сентября профессия врача была одной из самых дефицитных в ХМАО. Наряду с врачами в округе не хватало автослесарей, токарей и поваров.
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