Аналитики назвали самые дефицитные профессии в ХМАО

Эксперты составили топ-20 самых дефицитных профессий в ХМАО по итогам сентября 2024 года. Это специальности, спрос работодателей на которые превышает предложение. По данным аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в регионе не хватает токарей, маляров и поваров.
«Если говорить о конкретных специалистах, вокруг которых по итогам сентября сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе, — это токари (на одну вакансию для них приходится лишь 0,8 резюме), маляры и повара (по 0,9), а также продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,1). В топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в ХМАО, вошли врачи, автослесари и автомеханики (по 1,3 резюме на вакансию в среднем)», — уточнили аналитики.
Также пользуются спросом администраторы магазина или торгового зала, зоотехники, мерчандайзеры, монтажники, сварщики, торговые представители, машинисты, операторы станков с ЧПУ, слесари, товароведы, курьеры, агенты по недвижимости и заведующие аптекой. В первой половине 2024 года в ХМАО наблюдался рост спроса на рабочую силу на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Ранее URA.RU писало, что среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий в ХМАО оказались дальнобойщики и машинисты. Их зарплата варьируется в пределах 250-300 тысяч рублей.
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