Челябинским больницам остро не хватает врачей

Больницам и поликлиникам Челябинской области остро не хватает врачей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, на одну вакансию приходится 0,9 активных резюме.
«На одну вакансию для медиков по России в целом приходится 1,5 активных резюме, в Челябинской области этот показатель еще меньше — 0,9 резюме на вакансию. Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует», — отметили в офисе HeadHunter.
Анализ рынка труда показал, что в регионе средний уровень зарплатных предложений для врачей составляет 86,8 тысячи рублей, что ниже среднего по России. В ХМАО показатель достиг 101,2 тысячи, в ЯНАО — 129,8 тысячи рублей. В области открыто 2% от всех вакансий для врачей по стране, что поставило его на одиннадцатое место среди российских регионов по спросу на медицинских специалистов.
Ситуация с нехваткой кадров в сфере здравоохранения остается напряженной. Нормальной для рынка труда специалисты считают конкуренцию в 4-8 резюме на одну вакансию, что позволяет работодателям выбирать из большого числа кандидатов. При этом соискатели также не испытывают сложностей с трудоустройством. В УрФО один из самых низких в стране показателей сложился в Курганской области. В регионе приходится 0,2 резюме на каждую вакансию врача.
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