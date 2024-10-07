07 октября 2024

В Салехарде автокран опрокинулся на бок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина падения крана неизвестна (архивное фото)
Причина падения крана неизвестна (архивное фото) Фото:

В парке Победы в Салехарде опрокинулся автокран. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Лежит на боку в парке победы напротив храма. ГАИ на месте нет, водителя тоже», — рассказал агентству очевидец.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Салехард сити» видно, что часть автокрана выпирает на проезжую часть. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для выяснения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. 

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В парке Победы в Салехарде опрокинулся автокран. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Лежит на боку в парке победы напротив храма. ГАИ на месте нет, водителя тоже», — рассказал агентству очевидец. На видео, опубликованном в telegram-канале «Салехард сити» видно, что часть автокрана выпирает на проезжую часть. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для выяснения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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