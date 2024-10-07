Причина падения крана неизвестна (архивное фото)
В парке Победы в Салехарде опрокинулся автокран. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Лежит на боку в парке победы напротив храма. ГАИ на месте нет, водителя тоже», — рассказал агентству очевидец.
На видео, опубликованном в telegram-канале «Салехард сити» видно, что часть автокрана выпирает на проезжую часть. Корреспондент URA.RU направил запрос в Госавтоинспекцию ЯНАО для выяснения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
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