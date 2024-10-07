07 октября 2024

Пермским больницам остро не хватает врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи не хотят работать даже за зарплату 89,7 тысячи рублей
Врачи не хотят работать даже за зарплату 89,7 тысячи рублей Фото:

В Пермском крае возник дефицит врачей. На одну вакансию приходится только 0,9 резюме. Это ниже, чем в среднем по России, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Врачи попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, на одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Пермском крае этот показатель еще меньше — 0,9 резюме на вакансию», — сообщили аналитики.

Уточняется, что в среднем пермским врачам предлагают заработную плату в размере 89,7 тысячи рублей. Также аналитики отметили, что среди медиков нет конкуренции за рабочие места. При этом есть регионы, в которых дефицит врачей намного существеннее. Речь идет о Камчатском крае, Курганской области и Псковской области, где на одну вакансию приходится 0,2 резюме.

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В Пермском крае возник дефицит врачей. На одну вакансию приходится только 0,9 резюме. Это ниже, чем в среднем по России, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. «Врачи попадают в число наиболее дефицитных почти в каждом регионе страны. Так, на одну вакансию для них по РФ в целом приходится 1,5 активных резюме, в Пермском крае этот показатель еще меньше — 0,9 резюме на вакансию», — сообщили аналитики. Уточняется, что в среднем пермским врачам предлагают заработную плату в размере 89,7 тысячи рублей. Также аналитики отметили, что среди медиков нет конкуренции за рабочие места. При этом есть регионы, в которых дефицит врачей намного существеннее. Речь идет о Камчатском крае, Курганской области и Псковской области, где на одну вакансию приходится 0,2 резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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