07 октября 2024

Лидер опасной татарской банды попал в Свердловскую область

В Екатеринбурге отказались выпустить из колонии члена татарской ОПГ Зудина
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Зудин занимался поставками героина в Татарстане (архивное фото) Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался смягчить наказание Максиму Зудину — одному из лидеров татарского ОПГ, члены которой продавали героин. Зудин продолжит отбывать наказание в колонии, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства Зудина. В колонии на него были наложены 22 дисциплинарных взыскания, что с учетом высокой общественной опасности совершенного им ранее преступления, указывает на отсутствие исправления его поведения. Суд согласился с мнением прокурора», — говорится в сообщении силового ведомства.

Как считают силовики, бригаду сколотил Айдар Шаев. При задержании членов банды у них нашли более 20 кг героина. Зудин был осужден в мае 2011-го. Верховный суд Татарстана приговорил его к 18 годам. Ему осталось отсидеть около трех лет.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался смягчить наказание Максиму Зудину — одному из лидеров татарского ОПГ, члены которой продавали героин. Зудин продолжит отбывать наказание в колонии, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства Зудина. В колонии на него были наложены 22 дисциплинарных взыскания, что с учетом высокой общественной опасности совершенного им ранее преступления, указывает на отсутствие исправления его поведения. Суд согласился с мнением прокурора», — говорится в сообщении силового ведомства. Как считают силовики, бригаду сколотил Айдар Шаев. При задержании членов банды у них нашли более 20 кг героина. Зудин был осужден в мае 2011-го. Верховный суд Татарстана приговорил его к 18 годам. Ему осталось отсидеть около трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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