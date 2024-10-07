Лидер опасной татарской банды попал в Свердловскую область

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался смягчить наказание Максиму Зудину — одному из лидеров татарского ОПГ, члены которой продавали героин. Зудин продолжит отбывать наказание в колонии, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
«Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства Зудина. В колонии на него были наложены 22 дисциплинарных взыскания, что с учетом высокой общественной опасности совершенного им ранее преступления, указывает на отсутствие исправления его поведения. Суд согласился с мнением прокурора», — говорится в сообщении силового ведомства.
Как считают силовики, бригаду сколотил Айдар Шаев. При задержании членов банды у них нашли более 20 кг героина. Зудин был осужден в мае 2011-го. Верховный суд Татарстана приговорил его к 18 годам. Ему осталось отсидеть около трех лет.
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