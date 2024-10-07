«Оскорблял бывшую»: знакомая рассказала о парне, покончившим с собой на Шарташе

Покончивший с собой в Екатеринбурге студент часто ругался с бывшей

08 октября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в ночь на 6 октября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Кирилл, покончивший с собой на берегу Шарташа, часто оскорблял бывшую возлюбленную Елену (все имена изменены). По предварительным данным, это и стало причиной расставания. Об этом URA.RU рассказала их одноклассница. «Когда они были в отношениях, [Кирилл] оскорблял ее, потом извинялся и снова оскорблял. Все повторялось из раза в раз. В итоге [Лена] сказала ему, что ей такие отношения не нужны. Сказала, что они могут остаться друзьями. Но [Кирилл] был против этого, он сначала послал ее, а потом пытался вернуть», — сказала собеседница агентства. По ее словам, ссора между парой произошла около трех недель назад. После этого Кирилла нашли мертвым. «В нашу школу он пришел в классе 7-8. Общался с несколькими ребятами, в том числе и с [Леной], с которой потом начал встречаться. Она хорошая, порядочная, тихоня. А вот [Кирилл] мне казался невоспитанным. Он мог с учителями общаться с матом. Даже ходили слухи, что до перехода в нашу школу, он пытался задушить какую-то пятиклассницу. Но это слухи», — продолжила собеседница. «Были разговоры, что у [Кирилла] были напряженные отношения с родителями. Правда это или нет, точно сказать не могу», — заключила знакомая парня. Связаться с родными подростка не удалось. Труп юноши обнаружили в ночь на 6 октября. По данным источника URA.RU, 17-летний парень мог находиться в депрессии из-за расставания. Его родители якобы были против отношений с Леной. Сейчас девушка учиться в 11 классе, а Кирилл был студентом техникума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Кирилл, покончивший с собой на берегу Шарташа, часто оскорблял бывшую возлюбленную Елену (все имена изменены). По предварительным данным, это и стало причиной расставания. Об этом URA.RU рассказала их одноклассница. «Когда они были в отношениях, [Кирилл] оскорблял ее, потом извинялся и снова оскорблял. Все повторялось из раза в раз. В итоге [Лена] сказала ему, что ей такие отношения не нужны. Сказала, что они могут остаться друзьями. Но [Кирилл] был против этого, он сначала послал ее, а потом пытался вернуть», — сказала собеседница агентства. По ее словам, ссора между парой произошла около трех недель назад. После этого Кирилла нашли мертвым. «В нашу школу он пришел в классе 7-8. Общался с несколькими ребятами, в том числе и с [Леной], с которой потом начал встречаться. Она хорошая, порядочная, тихоня. А вот [Кирилл] мне казался невоспитанным. Он мог с учителями общаться с матом. Даже ходили слухи, что до перехода в нашу школу, он пытался задушить какую-то пятиклассницу. Но это слухи», — продолжила собеседница. «Были разговоры, что у [Кирилла] были напряженные отношения с родителями. Правда это или нет, точно сказать не могу», — заключила знакомая парня. Связаться с родными подростка не удалось. Труп юноши обнаружили в ночь на 6 октября. По данным источника URA.RU, 17-летний парень мог находиться в депрессии из-за расставания. Его родители якобы были против отношений с Леной. Сейчас девушка учиться в 11 классе, а Кирилл был студентом техникума.